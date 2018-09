NTNU-banner hengt opp ved UiO

«Challenge yourself» stod det på et banner som ble hengt opp på Blindern t-banestasjon. Helt tilfeldig, svarer NTNU.

Mandag, 3. september ble studentene ved Universitetet i Oslo (UiO) møtt av et NTNU-banner hvor det stod «Challenge yourself». Banneret er en del av en synliggjøringskampanje fra NTNU som også går i Stavanger, Bergen og Tromsø, sier NTNUs prorektor for forskning og formidling, og ansvarlig for reklamen Bjarne Foss til Uniforum.

Tilfeldig dag

Uniforum skriver at kampanjen startet samme dag som UiOs årsfest. Foss sier at det var helt tilfeldig, og at de ikke hadde kjennskap til feiringen.

– Det visste jeg ingenting om. Det med bursdagsfeiringer er ukjent for NTNU. Dere feier altså årsdag hvert år den samme dagen? Det gjør ikke NTNU, sier han til Uniforum.

På sin egen facebook-side harUiO lagt ut et bilde av banneret med teksten:

– NTNU annonserer på Blindern T-banestasjon. De har forstått hvor de flinkeste studentene befinner seg.

Om de flinkeste studentene faktisk befinner seg i Oslo i stedet for i Trondheim vil ikke Foss gi et klart svar på:

– Hvis vi ser på inntaksstatistikkene fra i sommer, så tror jeg det er ganske likt fordelt.