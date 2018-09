Rekordløp for Klovneløpet

Klovneløpet sørger for en tredjedel av driftsbudsjettet for sykehusklovnene ved St. Olavs. I år løp over 500 studenter den seks kilometer lange løypa.

Infosjef Alvar Øyasæter for Klovneløpet er storfornøyd med årets løp.

– Det gikk over all forventning! Det ble en kjempestor folkefest oppe på Gløshaugen, sier Øyasæter.

– Dette var sjuende gang Klovneløpet ble arrangert. Vi er kjempefornøyde.

Deltakerne kunne melde seg på i tre ulike klasser: konkurranseklassen, trimklasse med tidtaking og trimklasse uten tidtaking. Den seks kilometer lange løypa gikk blant annet via Bakklandet, Marinen, Ila og Øya før deltakerne kunne løpe i mål på Gløshaugen.

– I år har vi satt ny løpsrekord, med over 500 studenter som løp. Været har vært supert og det var veldig god stemning. , forteller Øyasæter.

Foto: Jenny Westrum-Rein Vinner av herreklassen ble Trond Einar Moen Pedersli.

– Det var gøy som vanlig, og slitsomt som vanlig. Klovneløpet er et veldig fint arrangement, så det er gøy å være med på, sier Pedersli.

Går du for seier neste år også?

– Ja, nå er det bare å fortsette gullrekka, sier vinneren og ler.

Vinneren i dameklassen ble Sylvia Nordskar.

Viktig arbeid

– Vi har fått høre at Klovneløpet står for en tredjedel av Sykehusklovnenes driftsbudsjett. Sykehusklovnene er på St. Olavs tre dager i uka. Det betyr at vi finansierer en av de tre dagene, sier Øyasæther.

– Det er kjempefint å få mer håndfaste bevis på at det arbeidet vi gjør er viktig!

Leder Nikolai Gulbrandsen for Klovneløpet forteller at årets tall ikke er klare ennå, men han kan med sikkerhet si at de har bikket 277 000.

– Dette er bidrag fra samarbeidspartnere, bøssebæring, eksamensfest, afterrun, og mindre arrangementer i løpet av året.

Han forteller at de er svært fornøyd med resultatet, ettersom målet var 250 000. Totalt var det 541 påmeldte til årets Klovneløp, men faktisk antall deltakere får de tall på senere.

