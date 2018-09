Sløye grooves og svette glis

Norges desidert beste progband, Needlepoint, spilte torsdag kveld for et utsolgt Moskus. Det var trangt, klamt og dritbra stemning.

Gitarist Klakegg og co. åpnet med låta «Fear» fra forrige plate, Aimless Mary, og det utveksles tvert spente blikk og lystige glis blant publikum. I kveld blir skal det grooves, og med en rytmeseksjon bestående av Oluf Olsen og Nikolai Eilertsen er det jo ikke noe annet å forvente. Når du slenger orgelmesteren David Wallumrød på toppen har du en kveld uten like i vente, hvor det blir umulig å stå stille - selv for en litt sjenert nordmann. Jeg tror nesten ikke jeg har opplevd at en drøy time har flydd forbi så fort, og selv om jeg sjelden blir glad for at et band drar i gang et encore var det rett og slett nødvendig denne kvelden. Jeg får bare ikke nok av dette bandet.

Sist Needlepoint spilte i Trondheim, var det for en fullsatt sal i klubben, så det var godt å få sett dem i en mer intim setting hos Moskus. Dette er tross alt musikk du må kunne kjenne på kroppen, og gjett om jeg gjorde det! Nærheten til bandet, og forsterkerne, gjorde at jeg fikk blåst hodet av meg opptil flere ganger - spesielt når Wallumrød trøkker til under soloene sine. Trommehinne mine fikk strekt seg godt for å si det slik. Neste gang må jeg huske ørepropper. For det blir definitivt en neste gang.

Høydepunktene i settet var låtene «Soaring» som bare bygger seg opp og blir stadig mer intens helt til alt går i lufta, og «On the Floor» som nå er blitt min favorittlåt fra deres siste plate. Jeg tok meg selv i å bare stå og gape mens jeg rykket kroppen sånn noenlunde i takt under disse låtene. Etter all jublingen fra publikum å dømme var det nok ikke bare jeg som ble satt i transe heller.

Jeg må bare skryte av Moskus for denne bookingen. Needlepoint er rett og slett landets beste progband. Er du heldig nok og får sjansen til å se dem live, det anbefales på det varmeste.