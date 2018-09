NTNUs maskinvare utsatt for hackeforsøk

Passordene til 181 brukerkontoer skal ifølge Innsida ha blitt rutinemessig tilbakestilt, og de berørte har blitt varslet.

Kryptovaluta og «cryptojacking» • Kryptovaluta - digital valuta som i motsetning til tradisjonelle penger ikke kontrolleres av en sentralbank. • Utvinnes ved å løse kompliserte matematiske utregninger, også kjent som «mining». • Utvinning av kryptovaluta krever store mengder datakraft og strøm. • «Cryptojacking» - highjacking av andre datamaskiner for å bruke infiltrerte maskiner til utvinning av kryptovaluta for hackerne. Kan blant annet redusere batteritiden kraftig. Kilder: dinside.no og nrk.no

Det har blitt oppdaget at brukerkontoer ved NTNUs tjenester skal ha blitt forsøkt brukt til utvinning av kryptovaluta. Leder Stian Husemoen ved seksjon for digital sikkerhet ved NTNU forteller at det enda er uvisst hvem som står bak. Man ser det som sannsynlig at noen har forsøkt å bruke en kompromittert konto til å hacke andres kontoer, med utvinning av kryptovaluta som mål.

– Vi ser at det har vært en trend det siste halve året at hackere er ute etter maskinkraft, sier Husemoen.

Utvinning av kryptovaluta krever gjerne stor datakraft. Det er dette man tror at hackere skal ha ønsket å benytte seg av ved å skaffe seg tilgang til NTNUs programfarm. Denne lar brukere benytte seg av programvaren via en server.

Saken er foreløpig ikke anmeldt.