Som eneste kvinne på årets Hiphopsamfundet utgjør L.U:N.A et godt og etterlengtet tilskudd til programmet.

For første gang besøker bergenseren L.U:N.A Studentersamfundet og en god mengde tilskuere har samlet seg foran scenen på Knaus. Hun møter opp ydmyk og energisk, noe som smitter over på publikum. «Han» er første sang ut, og L.U:N.A viser en god vokal. Hun fyller scenen med en sterk tilstedeværelse gjennom bevegelse og kontakt med oss i publikum.

Lightere og lysende mobiltelefoner tas opp når den neste låta tar over og vi hører «Rød neglelakk». Publikum bærer til tider preg av at det er sent på kvelden og alkoholkonsumet har vært høyt. Likevel spør L.U:N.A oss om vi har drukket nok, og får bekreftet – nei, det har vi ikke.

Norsk-franske L.U:N.A tar oss med videre og vi får høre både nye og kjente låter. De mindre kjente får en lunken mottakelse av publikum mens artisten selv gir alt på scenen. Til tross for en del babling underveis, gir L.U:N.A tilskuerne skryt for god stemning. «Eg er lei» viser oss nok en gang at hun har mye god kvalitet å by på, og jeg koser meg veldig i det lille lokalet.

Ekstra god stemning blir det når L.U:N.A setter i gang sin til nå største hit, «Gelt», som er i samarbeid med Myra. Til tross for Myras fravær, stråler L.U:N.A. «Gelt» bidrar til at publikum hopper og danser, det er tydelig at L.U:N.As energi spres rundt i rommet. Hun takker for seg og avslutter med å ta en selfie sammen med publikum. Jeg sitter igjen med en god følelse og gleder meg til fortsettelsen av denne gryende karrieren.

