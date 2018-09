Lydproblemer stopper ikke Linni

Til tross for gjennomgående lydproblemer er det ingen tvil om at Linni er varmt velkommen i Trondheim.

Fredag kveld ble Huset fylt med hip hop-glade studenter, og det var ikke mangel på publikum da Linni entret Klubben. Det hele startet med «Skee-Lo ting» som ble godt tatt imot. Publikum danset og sang med, men falt delvis av da «Alene hjemme» tok over. Da neste låt ut begynte, «Eiar», var derimot publikum tilbake til hvor det hele startet.

Linni har en overbevisende tilstedeværelse som blir rammet inn av en anime-film som durer i bakgrunnen. Det hele oppleves litt sprøtt, spesielt når Linni spytter drikken sin mot publikum. Samtidig er hans velkjente gestikulering på høygir, noe som viser hans engasjement. «Hva da» fra albumet Minimum er neste låt ut. Til tross for gjennomgående lydproblemer viser Linni en sterk figur på scenen.

Etter en selvsikker «Maria», er Linni virkelig i sitt ess når «Alt jeg vil ha» springer ut av høyttalerne. Dette er også sangen hvor t-skjorta tas av, til publikums begeistring. Dessverre er playback et gjennomgående element, noe som blir problematisk når lyden ikke alltid er på plass. Likevel virker ikke publikum brydd av dette, og Linni holder god kontakt med oss under hele konserten. At en del tilskuere kommer og går underveis i konserten setter heller ingen stopper for stemningen når «Okei» begynner.

Det hele avsluttes med en brå stopp på musikken under «Æren». Selv om lydproblemer begrenset denne konsertopplevelsen på Klubben, blir ikke stemningen dårlig av den grunn. Linni starter opp siste låta på nytt og publikum synger med, med noe mer engasjement denne gangen. Vi håper lyden vil være mer på plass neste gang Linni besøker oss, og ønsker han varmt velkommen igjen.

