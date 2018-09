Ustabil stemning i Storsalen

Emil Stabil gir publikum i storsalen en smak av dansk rap på sitt mest intense. Bassen durer, han spretter rundt, og publikum går bananas.

Jeg vet ikke hvem jeg synes gjorde en best jobb, Emil Stabil eller dj-en hans. Mr. Dj skaper god kok i storsalen gjennom å spille trap-bangers (og litt Drake) for å hype opp publikum i 20 minutter før Emil Stabil inntar scenen, og de får valuta for pengene.

Idet Emil Stabil kommer inn på scenen med en flaske cava i hånden,akkompagnert av «Er det en fugl», kan hver og en merke at nå går det ned. Publikum er allerede motakelig for alt av trap-lignende beats, og energien til Stabil, dj og hypeman på scenen er som bensin på bålet. Den danske rapperen gir ikke publikum tid til å summe seg, og fyrer på med trap-banger etter trap-banger.

Man trenger virkelig ikke være noen hip hop-sommelier for å kunne ha det gøy til det her. Selv om lydkvaliteten muligens ikke er på topp, kompenserer Stabil for det med et energinivå uten like. Det går knapt et sekund i løpet av tiden han er på scenen der han ikke er opptatt med å lage fest for publikum.

Jeg var redd for at Stabil muligens skulle ende opp med å bli litt lost in translation, men energinivået hans overkommer alt av verdens språkbarrierer. Selv om han spilte relativt sent på kvelden, er jeg overbevist om at den gode koken i Storsalen er noe man kan gi Emil Stabil&co hele æren for. Konserten var hype fra A til Å, og det er snarere knyttet til den danske rapperens energinivå enn til publikums promillenivå.

Kort oppsumert: Det er digg å være norsk på konsert med Emil Stabil.

