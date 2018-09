Framtidens klesindustri: lakseskinn og sjøgress

Klimafestivalen ble i helgen arrangert for fjerde gang. Festivalen ønsker å vise at lokale og regionale initiativ må til for å takle klimautfordringene.

Fra 6. -9. september ble Klimafestivalen i Trondheim arrangert. Festivalen skriver på sin hjemmeside at de ønsker å inspirere folk til å ta grønnere valg og å vise at lokale og regionale initiativ må til for å takle klimautfordringene.

På festivalens program stod blant annet folkets klimamarsj, vegansk matkurs, og foredrag med Ingeniører uten grenser.

Økt fokus på havet

Lørdag 8. september ble motevisningen Fra hav til smykker og klær arrangert på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Motevisningen viste klær fra merket Mørck som har fokus på miljøhensyn og bærekraft, i tillegg til smykker inspirert av havet, designet av Kathrine Lindman.

Styreleder Anja Keilen i Klimafestivalen sier at motevisningen hadde fullt hus, og mener at fokuset på miljø og bærekraft gjorde arrangementet populært.

– Det er et økt fokus på havet nå i samfunnet, både med tanke på ressurser fra havet og å holde det rent, sier hun.

Bekledning av laks, geit og reinsdyr

Klesmerket Mørck er grunnlagt av mor og datter, Marianne Mørck og Monika Mørck Hauge. Klesmerket er basert på den nordiske faunaen, og produktene er laget av råvarer fra blant annet laks, geit og reinsdyr.

– Skinnet vi bruker fra laks og reinsdyr er biprodukter fra matproduksjonen.

Marianne Mørck mener at klesindustrien har et dårlig rykte, i tillegg til å være en av industriene som forurenser mest. Dette er noe hun ønsker å endre. Hun understreker viktigheten av en framtid basert på sirkulær økonomi.

Mørck ønsker å bruke de råvarene vi har tilgjengelig i Norden. Dette medfører kortere transport og dermed mindre CO2-utslipp.

– I tillegg er disse materialene en viktig del av norsk kulturarv, påpeker Mørck.

Foto: Marthe Stoksvik Marianne Mørck, medgrunnlegger av Mørck Design

– Bomullsproduksjonen vil ikke eksistere om 30 år

Mørck har fokus på at det i framtiden blir viktig å finne alternativer til de materialene vi bruker i dag.

– Mye klær blir i dag laget av bomull. Dette er svært forurensende for miljøet og menneskene som arbeider med produksjonen. Som konsekvens vil bomull trolig ikke bli produsert om 30 år, sier Mørck.

Blue economy handler om å ta i bruk marinbiologiske materialer i produksjon. Hun mener at råvarer fra havet vil bli viktige i framtiden.

– I dag blir cirka 4 prosent av lakseskinn fra matproduksjon brukt i produksjon til bekledning. Denne prosenten vil trolig stige med årene, sier hun.

I tillegg til laks bruker klesmerket Mørck sjøgress i produksjonen av sine tekstiler.

Alle har et ansvar

Mørck forteller at det i dag eksisterer mye klær og tilbehør på markedet som er produsert på bærekraftig vis.

– Det er viktig at merkeleverandørene merker produktene sine tydelig, slik at det er lett for kunder å finne disse produktene, sier Mørck.

Mørk påpeker også viktigheten av at kunder interesserer seg for og tilegner seg kunnskap om produktene de kjøper for å skape en mer bærekraftig industri.

Keilen mener også at vi som forbrukere har et stort ansvar.

– Altfor mange venter på en løsning på klimautfordringene fra oven. Dette er noe vi ikke har tid til, sier Keilen.

Festivalen ønsket å vise at også vanlige mennesker alene kan utgjøre en forskjell.

– Festivalen har derfor fokusert på arrangementer som fremmer tiltak som er enkle å innføre for alle.