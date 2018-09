NTNU ombestemmer seg: Skal heise regnbueflagget likevel

Norges største universitet avslo først søknaden om å heise regnbueflagget under Trondheim Pride. Nå har de endret mening.

– NTNU er en stor organisasjon med enorm påvirkningskraft både i Trondheim og resten av landet. Nettopp derfor er det utrolig viktig at de viser sin støtte, sier lederen i Trondheim Pride, Hannah Lerfaldet.

NTNU avslo forrige tirsdag Trondheim Pride sin søknad om heising av regnbueflagget under Pride markeringen i Trondheim. Tre timer etter at NRK først omtalte saken, endrer universitet mening.

– For tynn begrunnelse

Det var NTNU-ansatt Kristoffer Halseth, som sendte inn søknaden til universitetet på vegne av Trondheim Pride forrige tirsdag. NTNUs fungerende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø avslo først denne søknaden etter NTNU hadde diskutert det internt, meldte NRK.

– Avslaget handler om likebehandling. Sier vi ja til Pride, tror vi det kommer mange andre henvendelser senere. Vi har de siste årene sagt nei til flere organisasjoner som har villet heise flagg utenfor hovedbygningen, uttalte Kaarø til NRK.

Foto: Julie Gloppe Solem / NTNU NTNUs fungerende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø, sa det orginale avslaget handlet om likebehandling.

Universitetet viste også til flaggloven, som sier at kun norske og samiske flagg kan heises ved offentlige bygg. Lerfaldet mener at denne begrunnelsen er altfor tynn, og svært uheldig.

– At NTNU stiller oss på lik linje med andre studentorganisasjoner viser også til en manglende kunnskap om hva Pride faktisk er. Dette er en internasjonal bevegelse som står for mangfold og inkludering, kommenterer Lerfaldet.

Kaare påpekte likevel at NTNU fullt og helt støtter Pride, i sin utalelse til NRK. Nå kommer det også fram at NTNU har ombestemt seg, regnbueflagget skal heves utenfor Norges største universitet.

Andre universiteter heiser flagget

Flere andre universiteter heiser regnbueflagget under Pride til tross for flaggloven. Dette gjelder blant annet Universitetet i Oslo, OsloMet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Universitetet i Agder, ifølge NRK.

– Det er mange studenter og ansatte hos NTNU, av disse er flere enten skeive selv, eller kjenner noen som er det. For disse vil det være viktig at NTNU viser sin støtte til at alle skal inkluderes og respekteres for den de er, sier Lerfaldet

Ville først ikke endre sin beslutning

– Jeg er selv student ved NTNU, og hadde virkelig trodd det var en selvfølge at universitetet jeg studerer ved skulle vise sin støtte til denne markeringen.

Lerfaldet ringte Kaarø igjen i går, hvor hun spurte han om de ville endre sin beslutning om å ikke heise flagget. Her fikk hun igjen et nei av NTNU. Det er først etter NRK sin sak ble publisert for noen timer siden, at NTNU går tilbake på sin beslutning.

– At de selv etter direkte oppfordring fra oss om å endre sin beslutning, fremdeles står fast på at de ikke skal flagge, er trist.

NRK sin sak vekket sterke reaksjoner hos mange, og NTNU har nå bestemt seg for at de skal flagge likevel.

– Vi har tenkt mer over saken, og vil heise flagget til topps på lørdag.

Det sier Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping og leder for NTNU sitt likestillings- og mangfoldsutvalg til NRK.

Foto: Privat Hannah Lerfaldet er glad for at NTNU har endret mening.

– Det er en veldig god nyhet. Det er utrolig fint at de vil støtte det Pride står for, ved å heise regnbueflagget.

Lerfaldet oppfordrer alle til å gå i Pride paraden nå på lørdag. Paraden starter 11.30 utenfor Trondheim Katedralskole.

Under Dusken har prøvd å komme i kontakt med kommunikasjonsansvarlig ved NTNU, uten å lykkes.