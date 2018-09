Lager Dragvoll-revy: -Håper å kunne henge ut Gløshaugen

Nå vil Dragvoll-studentene slå tilbake, og utfordre Gløshaugens revyer.

For første gang i historien skal Dragvoll lage felles studentrevy. Enkelte linjeforeninger har hatt egne revyer før, men nå samler alle linjeforeningene sine krefter for å lage en original og morsom forestilling .

– Vi ville lage et tilbud på tvers av linjene, så vi kan gjøre revyen større og bedre. Også blir man kjent med flere folk enn kun de som går på ens egen studieretning, sier instruktør for revyen, Fredrik Florelius.

Målet for Florelius er ikke bare å ha det gøy med revyproduksjon, men også å bruke revyen til å få gitt noen spark i retning Gløshaugen.

– Jeg håper vi får hengt ut Gløshaugen. Vi får kanskje ikke jobb, men vi får ihvertfall en bra revy, sier han lattermildt.

Arbeidet er i gang

Planleggingen er bare så vidt i gang, men de har allerede fått til mye, forteller instruktør Runa Augdal.

– Frem til nå har vi bare vært fire personer i styret, og kun hatt noen få planleggingsmøter, men jeg synes vi har fått gjort mye på kort tid med få ressurser. Fortsetter vi slik, vil det bli et veldig bra sluttprodukt.

Infomøte torsdag kveld

Allerede i kveld på Dragvoll skal revyen ha et informasjonsmøte hvor alle interesserte kan møte opp. Her vil det bli informert om revyen, og man kan melde sin interesse for å bidra til gjennomføringen.

– Vi skal presentere det vi har så langt, og prøve å få rekruttert flere til revyarbeidet. Vi trenger folk til alle slags arbeidsoppgaver: skuespillere, PR, kostyme, og flere, forteller Augdal.

Tema, antall forestillinger og andre detaljer er ikke bestemt enda, men Augdal ser optimistisk på fremtiden.

– Vi satser på å få satt opp revyen i februar eller mars. Vi har mye å gjøre, men det finnes mange flinke folk på Dragvoll som kan bidra.