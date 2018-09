Ingen tenner? Intet problem!

Med flaska som matboks stavmikset vi taco og andre populære retter. Er tygging på vei ut?

I en travel studenthverdag hører en ofte seg selv si ting som «Jeg har ikke tid til å tygge maten min 15-20 ganger», eller «Å, jeg vil bare sove fem minutter lenger, hvorfor kan jeg ikke bare ta med meg brødskivene mine på en flaske?» Vit dette: Vi skjønner deg. I den anledning har vi stavmikset seks forskjellige retter. Vi testet dem ut både ferske og etter tre timer i flaske, for å se om de kan gjøre seg som matpakke. Her er resultatene:

Rett nr. 1: Biola og Cornflakes

Foto: Anders Brun Biola med fruktkjøtt.

Oppskrift:

2 dl Biola

3 dl Cornflakes

Miksen er tyntflytende til å begynne med, men cornflakesen sveller fort. Dette er ikke en kombinasjon av smaker, men heller en etappevis opplevelse av biola, cornflakes, biola, cornflakes. Smaken er god, med en noe ekkel ettersmak. Konsistensen er kornete, og cornflakesen setter seg fast i ganen. Hvis man skulle drikke dette til frokost trenger man nok et par glass for å bli mett.

Etter tre timer i flaske har cornflakesen svellet til den grad at miksen har blitt en pudding, og panelet brekker seg mens de drikker. Ikke å anbefale som matpakke.

3/10

Rett nr. 2: English breakfast

Foto: Anders Brun Deilig frokostpuré.

Oppskrift:

4 små egg

6 baconskiver

2 dl bakte bønner

Litt vann for konsistens

Miksen blir puréaktig, selv med litt vann i, og må spises med skje. Smaken er overraskende god; bønnene er markante, eggene mindre merkbare og baconsmaken borte. Det smaker litt som kålrotstappe uten kålrot. Etter de første par skjeene blir det litt tungt, men retten fungerer veldig godt om man har noen ekstra baconskiver å tilsette.

Retten er kurant å oppbevare på flaske så lenge man kan varme den før spising.

6,9/10

Rett nr. 3: Taco

Foto: Anders Brun Taco.

Oppskrift:

Taco

Dette er en rett, og retten heter taco. Utenom at smaken av det grønne forsvinner litt i puréen kan dette fint smøres på ei lefse, eller brukes som dip til nachos.

Kan lagres helt fint til senere oppvarming. Nesten like godt som vanlig taco, og helt unødvendig.

8/10

Rett nr. 4: Pizza og Urge

Foto: Anders Brun Ikke gjør dette hjemme.

Oppskrift:

2 dl Urge

2 dl Pizza

Konsistensen, utseendet og smaken går hånd i hånd i hånd her. Hele opplevelsen er som å spise rett fra doskåla natt til søndag. Søtt, fettete og salt, flytende foruten de svellende deigbitene.

Denne retten var ikke verdt å oppbevare.

0/10

Rett nr. 5: Brød med makrell i tomat og melk

Foto: Anders Brun Makrell i tomat og melk.

Oppskrift:

To skiver med makrell i tomat

2 dl melk

Makrellen og melken dominerer smaken, og som med de andre rettene hvor kornprodukter er involvert, dominerer brødet konsistensen. Det smaker som om du tar en bit av makrellskiva di og drikker litt melk før du har tygget ferdig.

Under lagring sveller brødet på samme måte som cornflakesen, og skaper en tvers igjennom ubehagelig opplevelse. Retten kunne nok vært hevet om man utelater brødet, og heller holder seg til melk og makrell.

2/10

Rett nr. 6: Havregrøt med banan og kanel

Foto: Anders Brun Gjør dette hjemme.

Oppskrift:

2 dl havregrøt

0,5 dl melk

1 banan

Litt sukker

Litt kanel

Konsistensen er tykk og silkemyk, og smaken er god. Denne miksen er bedre enn den originale retten, og med litt krem på toppen kunne den lurt seg inn i en dessertmeny.

Dessverre taper den seg noe under lagring, og blir enda tykkere. Likevel er dette en miks som absolutt frister til gjensmakelse, om så ikke fra matpakkeflaska. Serveres varm.

10/10

Det kommer tydelig fram gjennom disse smaksprøvene at brød ikke har noe å gjøre i en væskebasert blanding. Vi kom ikke fram til noen definitive vinnere på matpakkefronten. Flytende matpakke er imidlertid en i stor grad oversett mulighet, og vi har tro på at det finnes gode kombinasjoner der ute. Vi oppfordrer til videre testing, men hvis du ikke vil teste selv er jo smoothie alltids et godt alternativ.