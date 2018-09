Pride - Bak fargene

Finalen på Trondheim Pride nærmer seg, og ved Pride House i Olavshallen er styret i full gang med ulike arrangement.

– Det har gått over all forventning. I dag kom nyheten om at vår avslutningsfest er utsolgt, to dager før den blir arrangert. Det ser ut til å være rekordmange som skal gå i paraden. Jeg vet ikke hvor stort det kommer til å bli, men har en følelse at det kommer til å sette ny standard, forteller nestleder Eivind Rindal for Trondheim Pride.

Rindal har lenge vært aktiv i miljøet, fra å være aktiv i Skeiv Ungdom til da han ble plukket opp av Fri. Siden 2012 har han jobbet med Pride. Ina Hauk er ferskere, og ble inspirert til å bli med da det ble valgt nytt styre. Pride er en viktig sak for henne, og i år er hun Pride House-sjef, hvor hun har ansvar for å planlegge og gjennomføre arrangementer.

KOMMENTAR: Kjønn er mer enn kjønnet ditt

Norge farges sakte men sikkert av regnbuer

– Det er fortsatt folk som opplever at de ikke er i en situasjon med likeverd og at de ikke lever livet de ønsker. Det er krefter som ikke anerkjenner at de skeive skal ha plass i offentlig rom. Så lenge det er sånn, er det viktig at vi har tydelig markering. Det er viktig at vi skaper et trygt rom det folk får lov til å utfolde seg selv. Der er Pride en frisone for mange, sier Rindal

Han legger til at det er viktig å ha de som ikke har muligheten til å delta på Pride i tankene.

– Vi snakker om mange som ofte ikke har en plass å si noe, som får munnkurv og dette er en plass de kan bli hørt, snakket om, og bli snakket med. Det er en kamp vi må kjempe sammen, legger Hauk til.

Planleggingen av Pride startet allerede i januar, og den intense jobben startet på våren. Den siste uka har de jobbet med å sette opp debatter på ulike arenaer, alt fra skeive asylsøkere til representasjon i filmer. Ønsket har vært å skape en inkluderende arena hvor alle kan komme for å diskutere eller lære noe nytt.

Foto: Celine Bergundhaugen Olavshallen har vært hjem til flere livlige debatter under Pride.

LES OGSÅ: NTNU ønsket i utgangspunktet ikke å heise Pride-flagget, men ombestemte seg etter press.

Kommet langt

Pride har kommet en lang vei fra den spede begynnelsen med Stonewall, og har blitt et fenomen i store deler av verden, inkludert Norge hvor mange byer har parader før Trondheim.

– Pride er blitt stort i hele verden. Sakte, men sikkert farges Norge av regnbuefarger. Det er mange viktige ting som blir tatt opp i media, og det er større rom for å snakke om Pride nå enn for et par år siden, sier Hauk.

Rindal legger til at ting har forandret seg i Trondheim også de siste årene. Han mener det er viktig at de har tatt byen mer i bruk, og at byen har begynt å sette pris på Pride og de skeive.

Både Rindal og Hauk ser fram til paraden, og oppfordrer folk til å delta.

– Alle er velkommen til paraden, du kan komme som den du er, sier Rindal.

– Vi setter pris på de som står skulder til skulder med oss, legger Hauk til.