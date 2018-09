Fengende folkehøgskole-soul

Maysha leverte god stemning. Intet mer, intet mindre.

Rett ut av Trøndertun Folkehøgskole kommer de syv unge talentene i jazz- og soulbandet Maysha, og de kommer med løfter om dansestemning på Knaus natt til søndag.

Det hele starter likevel nokså rolig med «Kiss My Feet», etterfulgt av «What Is This Thing?», en fin, om kanskje litt repetitiv låt. Dansestemningen har ikke inntatt Knaus for fullt helt ennå, men det er tydelig at Maysha har det gøy på scenen, og de har ingen store problemer med å få med seg publikum. Det skåles mellom låtene, og den gode kjemien blant de oppmøtte er til stede fra start.

Ting sitter som det skal, vokalen er vakker og trommisen briljerer. Det er tydelig at det ligger mye forberedelse bak, men bandet framstår nokså uanstrengt der de leker seg gjennom den ene fengende jazz-låten etter den andre. Løftet om dansestemning blir innfridd, og det er vanskelig å ikke begynne å svinge litt når Maysha slår til med litt høyere tempo.

Inspirasjonen fra artister som Fieh ligger tjukt utenpå alt de gjør, men har man vært så heldig å få oppleve Fieh live, så vet man at dette er langt fra den verste artisten man kan hente inspirasjon fra.

Likevel håper og tror jeg at Maysha vil utvikle sitt eget unike uttrykk enda mer i framtiden, for det er ingen tvil om at dette er kreative folk som har mer på lager. De trenger nok enda litt mer finpuss for å få til et like tight live-show som forbildet Fieh, men det er ingen tvil om at de har det som trengs for å få et publikum til å kose seg.

Helt til slutt får vi høre det som bare går under navnet «discolåta», og som navnet antyder ble dette en livlig avslutning på en godt levert konsert.

Maysha kommer ut med en EP denne høsten, og om du ennå ikke har fått dosen din med norsk neo-soul, burde man holde utkikk.