Endelig tar studentene nattbussen

Etter AtB innførte gratis nattbuss for studenter, ungdom og honnør med periodebillett, har antall reisende økt med 20%.

Fra og med 16. februar kunne studenter, ungdom og honnør med periodebillett reise gratis med nattbuss i Trondheim. Trd.by skriver at tilbudet har blitt godt mottatt, og at antall reisende har økt kraftig. Fra februar til august har nesten 62 000 reiser blitt gjennomført, som er en økning på over 10 000 reiser sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalt 94% av de reisende med nattbussen er studenter, og det er tydelig at tilbudet har blitt godt tatt imot. På strekning 155 til Moholt og Brøset har antall reisende gått opp hele 154% siden fjerningen av nattaksten i februar.

– Det er gledelig å se at passasjerene som fikk nattbuss inkludert i periodebilletten, har tatt tilbudet så godt imot, forteller kommunikasjonsdirektør i AtB, Grethe Opsal, til Trd.by.

I tidsrommet 01 til 03 kostet billetten tidligere 100 kroner uavhengig om du hadde periodebillett eller ikke, noe som skremte mange studenter fra å benytte seg av tilbudet.

– Jeg tok sjelden nattbussen fordi det var like dyrt som å ta taxi hjem, sier student Sara Haugen.

Haugen savnet et bedre nattbusstilbud, og tror at flere studenter benytter seg av nattbussen nå på grunn av prisen. På spørsmål om hun synes det er tryggere å ta bussen hjem enn å gå, svarer hun at Trondheim er en by man føler seg trygg i når som helst på døgnet, og det er tiden det tar å gå hjem det kommer an på.

Studentene Edvard Bakken og Linn Johannessen bor begge i sentrum, og bruker sjelden nattbussen på grunn av den korte veien hjem. De påpeker at de ville investert i en periodebillett om de bodde lenger unna.

– Jeg synes det var en trygghet i å ta bussen hjem, samtidig som det var det billigste alternativet for meg da jeg bodde på Byåsen, sier Johannessen.

Prisen for billett til nattbussen uten periodebillett koster fremdeles 100 kroner, mens prisen for en periodebillett for studenter er 460 kroner.