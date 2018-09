Samler inn hundretusener til barn på flukt

Her i Trondheim er rundt 50 medisinstudenter igang med innsamlingsaksjonen.

Medisinstudentenes humanitæraksjon Norges største humanitære studentorganisajon.

Arrangerer Medhum-aksjonen annethvert år.

Samler i år inn penger til unge flyktningers psykiske helse.

Omtrent 50 aktive, frivillige medisinstudenter i Trondheim.

På landsbasis ble det i 2016 samlet inn over 1,6 millioner kroner. Kilde: medhum.no

Medhum-aksjonen 2018 gikk på mandag av stabelen i Trondheim, Oslo, Bergen, og Tromsø. Studentorganisasjonen har forbindelser til Unicef, og arrangerer annethvert år aksjoner for å samle inn penger til humanitære prosjekter med fokus på lav- og mellominntektsland. Medisinstudenter over hele landet samler denne uka inn penger til barn på flukts psykiske helse.

Langtidsinvestering

Leder for aksjonen i Trondheim, Suzanne Waitz, er medisinstudent på 4. året og forteller engasjert om hvordan pengene går til å bygge Makani-sentre.

– Makani betyr «my space», de er støtte-, lære-, og lekesentre for barn og ungdom på flukt. Det er et sted hvor barn som har måttet flykte fra hjemmene sine og som har opplevd krig, kan få være barn. De lever i en uforutsigbar og usikker situasjon, så disse sentrene virker traumebehandlende for barna, sier hun.

Waitz er opptatt av å se menneskene bak politikken og forteller om hvordan det psykiske helsetilbudet for barn på flukt er en langtidsinvestering:

– Prosjektet tar sikte på å hjelpe barns psykiske helse på et tidlig stadium. Det er et langsiktig tiltak som vil ha utrolig mye å si for hele framtiden til disse barna, og for samfunnet. Vi har ikke råd til å la en hel generasjon av unge syrere gå tapt.

Mål om å overgå aksjonen i 2016

I løpet av denne uken skal Waitz og noen titalls andre tillitsvalgte arrangere en rekke ulike arrangementer som er av og for studenter. Målet deres er å samle inn penger til prosjektet sitt og samtidig ha det morsomt på veien.

Gjennom sponsorer, bøssebæring, og billettinntekter håper Medhum-aksjonen å overgå forrige aksjon, hvor det bare i Trondheim ble samlet inn 124 000 kroner.

– Det er bare studenter som har samlet inn alle disse pengene. Noen samlet inn flere tusen kroner. Studentene synes det er gøy og være med på aktivitetene og vil bidra til å samle inn.

Waitz forteller at det ikke trenger så mye for studentene å blir med.

– Vi er opptatt av å ikke melke studentene for mye, for de har ikke så mye fra før av. Og så viste det seg at bøsseinnsamling og sponsorer som bidro til veldedighetsløpet var veldig effektivt, sier hun.

Alt fra live-innspilling av Hva feiler det deg til veldedighetsløp skal i løpet av aksjonsuken hende i Trondheim. Torsdag 20. september skal TØFL og Leisure Suit Lovers holde konsert for å samle inn penger til prosjektet.

Foto: Nora Iminza Tjåland Suzanne Waitz, leder for Medhum Trondheim.

Vil gjøre en forskjell

Hedda Johannessen er en av frivillige medisinstudentene i Trondheim som bruker fritiden sin på arrangeringen av aksjonsuka. Hun sier at hun selv får mye ut av å være med på arbeidet i tillegg til å føle at hun gjør noe meningsfylt.

– Å bli kjent med mange nye folk på tvers av kullene og å få arbeidserfaring er selvsagt viktig for hvorfor jeg er frivillig, men samtidig føler jeg også at jeg jobber med en viktig sak som er større enn meg selv. Mange blir med i starten på grunn av gratis vafler og samarbeidserfaring, men de aller fleste blir mer engasjert i saken etter hvert. Det er en god blanding for alle, tror jeg.

Johannessen skal være med på å arrangere veldedighetsløpet på lørdag, og skal blant annet bidra med å skaffe sponsorer og å hjelpe folk med å melde seg på.

– Jeg deltok selv på forrige veldedighetsløp, som senket terskelen for å bli med som frivillig denne gangen. Nå gleder jeg meg til å bidra til innsamlingen, sier hun.

