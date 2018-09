Samlet inn over 65 000 kroner til barn i Afghanistan

I helgen ble Studentaksjonen i Trondheim arrangert for femte gang. Aksjonen skapte stort engasjement og over 90 studenter bidro som frivillige.

I Trondheim ble det samlet inn over 65 000 kroner. Hittil i år har studentaksjonen nasjonalt samlet inn over 250 000 kroner.Studentaksjonen samarbeider med Flyktninghjelpen, og alle pengene som blir samlet inn går til deres utdanningsprogram for barn i Afghanistan. Frøydis Vikestad, leder for studentaksjonen i Trondheim er veldig fornøyd med studentenes innsats.

– Det har vært en travel helg, men jeg har hatt det utrolig kjekt. Det har jeg inntrykk av at resten av deltakerne har, også, sier hun.

I år blir studentaksjonen arrangert i seks byer i Norge, og Vikestad forteller at de stadig jobber med å opprette nye lokallag. Hva studentene gjør for å samle inn penger er individuelt i hver by.

Foto: Hilde Heftehaug Frøydis Vikestad, leder for Studentaksjonen i Trondheim.

– Studenters beste ressurs er tid

Aksjonen i Trondheim gikk i år over to dager, 15. - 16. september. Lørdag arrangerte linjeforeninger ved NTNU stands i sentrum. Den tradisjonelle bøssebæringsaksjonen fant sted på søndag.

– Jeg tror mange studenter er idealister og har et sterkt ønske om å bidra til en bedre verden. Dessverre har studenter ofte mangel på ressurser, noe som kan gjøre dette vanskelig. En ressurs alle har som vi kan bidra med er tid, sier Vikestad.

I tillegg understreker Vikestad at aksjonen er en god måte for studenter å møte andre på tvers av linjeforeninger og campuser.

Mobilisering gjennom linjeforeninger

Vikestad forteller at opplegget i Trondheim med stands arrangert av linjeforeninger er unikt og bare finner sted her.

– Årsaken til at vi har valgt å satse på linjeforeninger er fordi Trondheim er en studentby og linjeforeningene står veldig sterkt i Trondheim. Linjeforeningene er derfor en god måte å mobilisere og engasjere studenter på.

Vikestad forteller at det var kamp mellom linjeforeningene om standsene, da det bare var seks plasser i år. Linjeforeningene som deltok var Smørekoppen, Emil, H.M. Aarhønen, Delta, Hybrida og Nabla. Alexander Edin Varegg var blant studentene som stod på stand for Nabla.

– Det var viktig at linjeforeningen deltok i aksjonen for å sette et godt eksempel. Styret i Nabla oppfordret alle på linjen til å delta på søndagens bøssebæringsaksjon, sier han.

På standen til Hybrida stilte syv av syv medlemmer i styret på aksjonen. Om ikke dette var nok, stilte også alle i linjeforeningen sitt kjenningsantrekk, kilt.

– Mange som gikk forbi var veldig nysgjerrig på antrekket vårt og stoppet opp. Dermed fikk vi snakket mye om både kilten og innsamlingsaksjonen, sier Jakob Drage Roti.

Foto: Hilde Heftehaug Til tross for kulden, stilte hele styret til Hybrida i kilt.

Utdanning er en grunnpilar i alle samfunn

Vikestad mener at utdanning er en grunnpilar i samfunnet, spesielt i utviklingsland.

– Vi glemmer ofte hvor heldige vi er som har tilgang til utdanning. Vi studenter får så mye og bør derfor også gi noe tilbake, sier Varegg.

Roti deler dette synet og mener det er viktig å bidra.

– Utdanning skaper fremtiden. Mange av barna i Afghanistan er flyktninger, de har lite og utdanning kan ha stor betydning for deres fremtid.

Studentaksjonen har allerede før årets aksjon bidratt til å gi 1750 afghanske barn grunnleggende skrive- og leseferdigheter.

Bøssebæring på Byåsen

Jakob Strompdal og Magnus Døble var blant studentene som deltok i Søndagens bøssebæring. Deres rute var på Byåsen.

– Mange hadde hørt om aksjonen fra tidligere og de fleste var veldig positive. Jeg tror det for mange er lettere å donere penger når noen møter opp på døren. Det var en kjekk opplevelse, sier Strompdal.