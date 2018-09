«Eddikskandalen» i 2017 har ført til noen endringer i de kontroversielle linjeforeningsopptakene.

Linjeforeningene ved NTNU har i mange år hatt rykte på seg for å arrangere harde opptaksritualer, og har både høstet kritikk og skapt debatt. Ved semesterstart i 2017 fikk 14 av de nyopptatte studentene ved linjeforeningen Smørekoppen fysiske symptomer etter å ha drukket en blanding av eddik og vann – én sliter fortsatt med varige skader.

Vi har snakket med lederne for noen av de største linjeforeningene ved Gløs og Dragvoll, blant annet om hva slags endringer de har måttet gjennomføre i lys av den store eddik-skandalen.

– Skyldes dårlige rutiner, ikke selve opptaket

Ved semesterstart i 2017 serverte linjeforeningen Smørekoppen ved et uhell en blanding av 35 % eddik og vann til de nye studentene som deltok på opptaket. Hendelsen førte til stor medieblest, og etter at 10 av de 14 berørte studentene ble sendt til sykehus, har linjeforeningen ved flere anledninger måttet beklage seg offentlig.

Før årets opptak har Smørekoppen gjennomgått og forbedret kontrollrutinene sine, blant annet ved både å sjekke hver post og hva som blir kjøpt inn nøye. De har også levert en detaljert risikovurdering til oversyn ved fakultetet.

– Av konkrete tiltak har vi valgt å fjerne alt som involverer drikking og spising, sier leder Andreas Knudsen Sund for Smørekoppen.

Han sier det er uheldig når det skjer uhell som i fjor, men understreker at det hadde skyld i dårlige rutiner – ikke i selve opptaket.

– Det er viktig å understreke at opptaket er noe deltakerne opplever som positivt. Spørreundersøkelser viser at over 90 prosent av de som deltok var fornøyde. Opptakene er helt klart harde, men på ingen måte traumatiske, og dette er noe av det som skaper den tilhørigheten vi ser i etterkant. Det kan gjerne sammenliknes med å løpe maraton: Veldig slitsomt underveis, men noe de aller fleste er glade for å ha gjort etterpå, sier han.

Ikke noe krav om å delta

Videre forteller Sund at det blir oppfordret til å delta på opptaket, men at det absolutt ikke er noe krav for å få innpass i linjeforeningen. Dette er de opptatt av å understreke for de nye både i forkant av, og under, arrangementet. Alle er uansett velkomne til immatrikuleringsballet og til å ta verv i linjeforeningen.

Årets opptak ble holdt onsdag 5. september, og lederen forteller at arrangementet gikk bra.

– Vi er fornøyde med de nye rutinene. Fadderbarna syns det var hardt, men ikke for hardt, og de følte at de hadde oppnådd noe da de kom i mål. Opptaket er noe veldig positivt for de som deltar, og det er ikke ekskluderende på noen måte, sier han.

I etterkant av eddik-hendelsen har ledelsen i Smørekoppen deltatt på kurs i regi av både politiet og det alkoholforebyggende prosjektet Lykkepromille. Hele ledelsen og fadderkomiteen ble også sendt på HMS-kurs.

Utelukkende positive tilbakemeldinger

Lars Habostad.

– Man blir mer bevisst når noe som dette skjer, og vi har selvsagt vært ekstra nøye med sikkerheten, selv om endringene er minimale. Dette ønsker jeg også at skal bli standarden i årene framover, sier han.

Opptaket ble avholdt lørdag 8. september og det deltok mer enn 100 nye studenter. Av de nye studentene har de fått utelukkende positive tilbakemeldinger.

– Selv om det er generelt tøft underveis, med både krevende og tunge oppgaver, skapes det et fellesskap rundt utfordringene de nye studentene møter sammen. Det er viktig for oss å bygge samhold i linjeforeningen, sier Habostad.

Videre presiserer han at det absolutt er frivillig å delta på opptaket, og at man selvfølgelig kommer med i linjeforeningen uansett om man deltar eller ikke.

Holder opptaket alkoholfritt

Erudio, linjeforeningen for lektorutdanning, er en av de største linjeforeningene på Dragvoll, og representerer alle lektorstudenter ved fakultetet. De har kun arrangert opptaket to ganger, ved semesterstart i 2016 og i 2018.

Joakim Karna Jensen.

– Hovedfokuset har hele tiden vært at det skal være trygt og morsomt. Det sosiale står i sentrum, og det er viktig å gjøre stas på det nye kullet. Målet vårt har vært å skape en tilhørighet som gjør at førsteklassingene engasjerer seg videre i linjeforeningen, sier Jensen.

Videre utdyper han at opplegget hadde en korrelasjon til samarbeid og fellesskapsfølelse, med inspirasjon fra både profesjon og studiehverdag. Dessuten var arrangementet alkoholfritt, så alle kunne delta.

Selv om reaksjonene på årets opptak har vært positive, presiserer Karna de hele veien har fulgt med på hva som kan forbedres ved en eventuell oppfølging.

Mer enn bare en skole

Leder Magnus Iben Holt for Omega linjeforening forteller at de har måttet gjøre endringer i programmet etter eddikhendelsen i fjor høst. Han vil ikke gå nærmere inn på akkurat hva disse endringene er, kun at de nå har mindre variasjon blant enkeltpersonene, men understreker at selve formen fortsatt er den samme.

– Vi har også hatt hyppigere kontakt med fakultetet, levert en obligatorisk risikovurdering, og hatt et godt samarbeid med lederne for de andre linjeforeningene, sier Holt.

Fokuset har vært å minimere risikoen på både fysisk og psykisk grunnlag. Holt viser til den årlige brukerundersøkelsen, og understreker at responsen fra de ikke mindre enn 250 deltakerne hovedsakelig er positiv.

– Den første delen av opplegget er en slags felles dugnad man må delta på, som egentlig bare er sosial og koselig med felles måltider og sosialisering. Den andre delen foregår på immatrikuleringsballet, og den kan jeg ikke gå noe nærmere inn på, sier Holt.

Dersom man vil være med i linjeforeningen må man delta på opptaket, men Holt presiserer at de legger til rette for at terskelen skal være lav. Målet er å skape fellesskap, og det at man underveis blir litt nedbrutt, for så å bli trukket opp igjen, tror han bare har positiv innvirkning på deltakerne.

– Det er viktig å vise de nye studentene at de ikke bare har startet på en ny skole, men at de har blitt en del av et snart 100 år gammelt identitets- og kontinuitetsbærende fellesskap, som har tradisjon for å skape spenning, blest og moro i hverdagen. Når opptaket er av en sånn art at selv de gamle velger å ta det på nytt igjen, da vet man at det i all hovedsak er gøy, sier han.

Holt sier han syns det er synd at mediedekningen av linjeforeningene generelt er så negativ.

–Det er synd at det går utover alle når bare én linjeforening har begått en feil, men vi har et godt samarbeid og står sammen når slike feil skjer.