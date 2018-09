Er østersemulsjon en tarmsykdom?

To fingerbøl med vin og en medaljong med rått kjøtt gjør deg verken brisen eller mett.

Det er vinsmaking på vinbaren Spontan i Dronningens gate 26 i Midtbyen. Fire viner for 150 kroner, og denne onsdagen er det duket for Mosel. Er ikke det en fruktbrus spør du? Nei, det er vin fra Tyskland. En selvfølge for en garvet anmelder.

Vinkelneren skjenker opp vin og forteller at denne vinen kommer fra et distrikt med skifer i bakken. Så kommer det en lengre utlegning om jordsmonn. Prosedyren med skjenkingen og monologene om drikkevarene gjentar seg for hver av de fire vinene. Med kommentarer som «Nei, og jaså» og «Sier du det», gir vår anmelder uttrykk for at han er på hjemmebane. Den unge vinkelneren skjønner at han har møtt en likemann og at de begge snakker vinen og ungdommens språk. «Kjipt» og «Jævelig» er ord som går igjen når han øser ut sin utømmelige kunnskap og med sitt evigvarende engasjement. Det blir nesten litt mye av det gode.

Femtiåringer ikledd skjorter fra Gant

Fra der anmelderen sitter på sin høye barkrakk, speider han utover gaten og den gemene hop som beveger seg der ute. De skal vel hjem for å proppe kjeften full av grandis mens de ser på TVNorge. Han sitter derimot her med byens kulturelle og intellektuelle elite. Blant folk over femti, med smak og kvalitetssans. Menn ikledd skjorter fra Gant og kvinner med hvite bukser. Han hever glasset med Clement Busch Riesling Trocken (10,5 volumprosent) galant mot en dame med hvit genser – et klesplagg med pels, som mest av alt ligner et teppe fra Home and Cottage.

Vin nummer to blir brakt til bordet av vinkelneren, som skjenker i glasset og forteller om vinen. Rødskifer denne gangen. Vin nummer to, Clement Busch Vom Roten Schiefer, er tørr. 11 volumprosent, men de to fingerbølene med vin er ikke nok for å få vår anmelder tilsjasket. Bedre blir det ikke av at vinen etterfølges av Von Hovel Scharzhofberger Kabinett (9 volumprosent) og Clemens Busch Marienburg Spätlese (7,5 volumprosent). Mens han inntar sin vin, leser han i en bok fra Pax forlag og noterer flittig. Folk ute på gaten betrakter ham vel som en ung og intellektuell herremann der han sitter.

Foto: Lisa Botterli Flostrand

Rått kjøtt med sopp

Han er sulten og bestiller en såkalt mellomrett fra menyen. Tartar med østersemulsjon. Matretten som mest av alt høres ut som en eller annen ubehagelig tarmsykdom blir raskt brakt til bordet. Den ligner mest av alt en haug baconterninger, stablet oppå hverandre slik at de danner en liten medaljong. Den knøttlille retten til 100 kroner forsvinner raskt fra anmelderens fat. Til tross for at han spiser rolig og kontrollert er tallerkenen tom iløpet av to minutter. Det smaker rått kjøtt med sopp. Lite krydder. Ingenting som er spennende eller ekstraordinært.

En tur på toalettet må også til. Her er det ikke vanlige tørkepapir eller lufttørker, men små håndklær som kastes i en skittentøyskurv etter bruk. Det er tydelig at de har latt seg inspirere av finere restauranter. Vår anmelder forlater vinbaren og rusler mot polet. Utsøkt vin, men små glass, lite mat og stive priser gjør at han i framtiden vil nyte sin vin hjemme alene. Uten femtiåringer i merkegensere.