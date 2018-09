Hyppigere renholdssjekk fra Sit

Sit vil nå komme innom alle fellesarealer to til fire ganger i måneden.

Torsdag 13. september sendte Sit ut melding om at de i løpet av september 2018 starter med hyppigere renholdssjekk i sine kollektiver.

– Vi er fortsatt helt i oppstarten, men håper å være i gang i løpet av måneden, sier leder Eva Hundvik ved Bomiljø og Renhold i Sit.

Tar grep

Sit ser i dag at mange av deres leieboere har svært ulike standarder på hvordan de ønsker å bo, og at dette noen ganger fører til konflikter i kollektivene.

– Det har skjedd at kunder har snudd i døra fordi kollektivet ikke framsto slik de hadde sett for seg, forteller Hundvik.

Derfor tar Sit nå grep. Gjennom de hyppigere renholdssjekkene ønsker Sit å gi sine kunder råd, veiledning, og tips til hvordan rengjøring kan gjennomføres på en god og effektiv måte.

– Vi vil at kundene våre skal føle at vi er tilgjengelige og ønsker å hjelpe. Målet vårt er alltid at kundene skal være fornøyde, og at alle skal ha boforhold som de trives i.

Ifølge Hundvik er det å hindre ensomhet en medvirkende årsak til den nye ordningen.

– Vi vet gjennom Shot-undersøkelsen at mange studenter sliter med ensomhet og psykiske plager. Ved å være mer ute i kollektivene håper vi å bidra til å fange opp disse, sier hun.

Blandet respons

Studentsamskipnaden har gjennomført et tilsvarende tiltak på Gjøvik over lengre tid, og her ser de veldig gode resultater. Likevel har responsen i Trondheim vært noe blandet, ifølge Hundvik.

– Noen er veldig fornøyde med den nye ordningen. De har utfordringer i kollektivene, for eksempel i at de ønsker en annen standard enn sine medbeboere. Noen er glade for å få en dytt bak, mens andre har gitt tilbakemeldinger om at de ikke trenger dette, og ikke ser nødvendigheten i det, forteller hun.

Hundvik forventer at den nye ordningen vil kreve økt innsats fra Sit i begynnelsen, men tror at de med tiden vil få mer etablerte rutiner.

– Etter hvert håper vi at alle kollektivene vil kreve minimal innsats fra vår side, sier hun.

Seks på campus

Vi har spurt studenter på Gløshaugen om hva de mener om hyppigere renholdssjekk.

Spørsmål:

Hva er dine tanker om at Sit øker antall renholdssjekk i kollektivene deres? Har du opplevd problemer med vasking og rydding der du bor? Hvorfor tror du så mange opplever problemer til renhold? Har du tro på at Sit kan bidra til å motvirke ensomhet og psykiske lidelser blant studenter gjennom et slikt tiltak?

Ingrid Hjermann

Foto: Atle Sandvand

1) Jeg synes ikke det er noe behov- det er litt mas, men andre kan nok trenge det.

2) Nei. Vi har vaskeliste, så vi hadde ikke tjent på flere renholdssjekk.

3) Det er vel folk som sluntrer unna og lar andre gjør jobben, litt skjev fordeling.

4) Jeg klarer ikke se for meg hvordan det skulle fungert. Tror egentlig ikke det kommer til å skje.

Ida Maria Brennhaugen

Foto: Atle Sandvand

1) Langsiktig sett er det nok smart, med tanke på at boligene skal holde lenge. På en annen side er det kanskje litt uheldig å prakke på folk enda flere vaskesjekker. Kanskje det kan være frivillig?

2) Jeg bor alene jeg, så hvis jeg får det er det helt og holdent min egen feil.

3) Er det mange som gjør det? I så fall har det nok noe å gjøre med ansvarsfraskrivelse. Når andre ikke gidder, smitter nok det over. Løsningen er nok en forventningsavklaring på starten av året.

4) Jeg sliter med å se det for meg. Om de kun kan nå studentene i fellesområdene, vil det kreve veldig dyktige sosialarbeidere for å fange opp de som har det tungt. Kanskje om renholds sjekken blir en kul ting? Med det sagt, så er det helt fantastisk at Sit tar tak- ensomhet tallene er for høye.

Abdullah Zahir

Foto: Atle Sandvand

1) To ganger i måneden holder det.

2) Ja, litt. Det har vært ganske slapt. Jeg har litt støv på hjernen og det har fungert til en viss grad å engasjere de andre. Men det er fortsatt litt rotete. Stedet jeg bor er litt nedslitt, det kan kanskje påvirke folk.

3) Beboerne har ulike personligheter. De som tar ting som det kommer, bryr seg kanskje ikke så mye om hvordan det ser ut, i motsetning til de som foretrekker å være mer strukturerte.

4) Om de får det til, så kan det være bra for de nye studentene som flytter inn. Det er ikke alle som klikker under fadderperioden; mange drikker ikke, mange er ikke så glad i utesteder. For dem kan dette være positivt.

Vuk Krivokapic

Foto: Atle Sandvand

1) Det er sikkert fint det, kommer ann på hvert enkelt kollektiv.

2) Ikke veldig, men vi var bare tre som bodde sammen.

3) Folk tenker forskjellig om hva som er rent.

4) Jeg vet ikke, sammenhengen mellom psykiske lidelser og renholds sjekk er for meg litt uklar.

Aurora Sauar

Foto: Atle Sandvand

1) Det virker litt rart. Det er jo allerede flere renholds sjekker enn det de fleste har i private hjem.

2) Ja, men det er mer fordi det er sjeldent at alle i et kollektiv har tid til å vaske samtidig.

3) Standaren til Sit er jo veldig høy. Folk må vaske dagen før de kommer.

4) Nei,jeg tviler på hvilken effekt det kan ha. I kombinasjon med renholdssjekk er jeg usikker på hvordan de skal kunne oppnå kontakt. Sosiale arrangementer vil nok fungere bedre.

Alexander Finsnes

Foto: Atle Sandvand

1) Jeg synes det er veldig fint. Da unngår man flere diskusjoner om hvor ryddig det skal være.

2) Nei. Vi hadde det faktisk alltid relativt rent. Litt støv blir det jo.

3) Fordi folk har forskjellig oppfatning av hvordan renhold bør være i et kollektiv.

4) Ensomhet er et stort problem. Så om de får gitt råd, brukt tid på studentene og gitt enkelte motivasjon til å sosialisere seg, så vil det være veldig positivt.