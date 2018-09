Et skritt nærmere framtidens Samfund

Med støtte til rassikring av fengselstomta på plass, gjensto det bare å avduke forslagene til utvidelsen av Samfundet.

Torsdag den 20. september var mange samfundsengasjerte studenter til stede i Daglighallen på Studentersamfundet for å få et innblikk i det røde rundes ambisjoner om framtidig ekspansjon. Forslagene til Casa Rossas formforlengelse hang på veggene tildekket med gråpapir og ventet bare på å bli avduket.

Trangt om plassen

Studentersamfundet sto ferdig i 1929, men allerede etter 30 år begynte man å vurdere en utvidelse av bygget. Da som nå var det mye som tydet på at det var trangt om plassen for studentene, og at løsningen lå i å bygge ut. Det var likevel ikke før våren 2017 at arbeidet rundt planleggingen av et nybygg ble ordentlig igangsatt.

Fengselstomta

Klokka 19.29 var ventetiden over for de nysgjerrige tilstedeværende, og prosjektleder for Samfundets nybygg, Gabriel Qvigstad, innledet avdukningen med en tale omhandlende prosjektets frambringelse.

Det var i forbindelse med samlokaliseringen av NTNUs campus i Trondheim at bebyggelse på fengselstomta ble relevant for Studentersamfundet. Etter mye om og men, med henblikk på undersøkelser av fengselstomtas kvikkleirebefengte grunn, ble konklusjonen at den nærliggende delen av Nidelva skulle rassikres. Med det ble også Samfundets framtidsutsikter om et nybygg sikret.

Tre forslag

– Studentene viser at vi ikke bare skal bli lagt til rette for, vi skal også ta oss til rette, sier Qvigstad før gråpapirene blir revet bort og forslagene avduket.

Foto: Jenny Westrum-Rein

De tilstedeværende, tilsynelatende usikre på hvilke av forslagene som skal betraktes først, ser seg omkring før de hver for seg velger seg et forslag å undersøke. De tre fremlagte forslagene er alle utarbeidet av foreløpig anonyme arkitektfirmaer. De har også hver sin stil med distinkte navn: Du store verden, Sceneskifte og Merry-Glow-Red.

Reaksjonene på forslagene var mange og varierte, men fellesnevneren blant dem var en spenning omkring hvilke nye muligheter realiseringen kan ha for studentene. Muligheter som ble nevnt var blant annet aktivisering av Høgskoleveien gjennom potensialet for uteservering, samt nysgjerrighet rundt hvilke konsekvenser nybygget kan ha for samfundsmøtene.

Samfundsmøtet

Det vil bli mer inngående fremleggelse og mulighet for å diskutere de forskjellige forslagene på Samfundsmøtet torsdag 27. september i Storsalen, og forslagene vil være tilgjengelige på veggene i Daglighallen frem til da. Hvilke arkitektfirmaer som har utarbeidet forslagene vil også bli avslørt på møtet.