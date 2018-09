Hjertefølt råskap

Sauropod hekter deg fast i sine klør og sluker deg hel.

Sauropod har siden sin første utgivelse Roaring At The Storm vært en hard musikalsk nøtt å knekke. Er det grunge? Punk? Metal? Rockabilly? Uttrykket er skiftende og inspirasjonene er mange, men de har allikevel prestert å amalgamere alt dette til noe eget og særpreget. Dette kom særlig til uttrykk da de spilte opp til dans på Lokal scene torsdag kveld.

Det hele starter med et brak, og det låter digert til tross for at det kun er tre stykker på scenen. Et par lydproblemer i begynnelsen gjør at effekten ikke blir like sterk som den kunne ha blitt, men bandet lar seg ikke påvirke av den grunn. Det er preg av god musikalsk kommunikasjon, og man merker at hele bandet har stålkontroll.

Gitaristens skjelvende og til tider fryktinngytende røst smelter godt sammen med bassistens lekne og litt mykere stemmeleie, og skaper en unik fandenivoldsk stemning. Trommisen hamrer fra seg både det ene og det andre, og det er virkelig her sjangerspennet merkes best. Selve vibben i en låt kan for eksempel hinte mot surfe-rock, men trommisens innsats snur det hele om til å låte nærmest som metal. Denne effekten merkes godt på publikum.

«Skal jeg si dere noe som er kjipt? At det fortsatt finnes mannsjåvinister!» Massen jubler, og bassisten trår frem med å synge låta «Headphones» som viser seg å bli et av konsertens høydepunkter. Energinivået opprettholdes, og det spilles mye rykende ferskt materiale. Det kan låte slarkete til tider, men dette fremstår heller som en del av uttrykket og ikke som lav innsats fra bandets side. Det hele føles ærlig, hjerterått og autentisk.

Trioen dundrer videre med banger etter banger, og før publikum vet ordet av det er det over. Sauropod leverte på torsdag, og alle som liker unik rocke-musikk burde holde øyne og ører åpne for denne gjengen.