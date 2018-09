Bokassa skal på turné med Metallica

Først fikk bandet skryt av trommisen, nå skal Bokassa på europaturné sammen med det legendariske bandet neste sommer.

Karrieren til stoner-punk bandet fra Trondheim har virkelig skutt fart det siste året. Fra festivalopptredner rundt om i landet, inkludert en minneverdig opptreden på årets Pstereofestival, til uhemmet skryt fra trommeslager Lars Ulrich i Metallica som tidligere i år kunne fortelle at Bokassa var blitt hans "nye favorittband."

Mandag kunne bandet avsløre på sin facebookside at "katta er ute av sekken," og at Bokassa sammen med svenske Ghost skal være oppvarmingsband for Metallica på deres sommerturné rundt om i Europa neste år.

– Det er helt sinnssykt. Det er ekstremt kult og veldig surrealistisk, sier Jørn Kaarstad i Bokassa til NRK.

Kaarstad forteller videre til NRK at han først trodde det hele dreide seg om en spøk, men at det senere viste seg å være riktig.

– Det var veldig mange ganger jeg tenkte at dette ikke kan stemme, men nå når det nå er publisert, puster jeg lettet ut.

Sommerturnéen til Metallica begynner i Portugal i mai, og ender i Tyskland i august. Turnéen inkluderer ett stopp i Norge, som passende nok blir i Granåsen i Trondheim den 13. juli.