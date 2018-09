Studenter demonstrerte mot Alliansen-folkemøte

Mandag ettermiddag demonstrerte studenter mot partiets synspunkter på innvandring.

Alliansen arrangerte mandag ettermiddag et folkemøte i Nordre gate i Trondheim, der «trygghet til folket» sto på dagsorden. I beskrivelsen av Alliansens facebookarrangement sto det: «Vi krever at de utrygge uintegrerbare innvandrerungdommene settes under kontroll og så sendes tilbake dit de kom ifra».

Den siste uken har norsk integrering vært et omstridt debattema. Mindreårige asylsøkere har fått stor oppmerksomhet etter voldshendelsen i Trondheim mandag 17. september, der to mindreårige asylsøkere ble drept og en ble hardt skadet.

Foto: Lisa Botterli Flostrand Alliansen hadde forventet motdemonstrasjoner. Bildet er tatt under gårdsdagens folkemøte.

Folkemøtet vekket stor oppsikt blant politisk aktive ungdommer og studenter. Mange møtte opp for å vise sin støtte til innvandrere og motstand mot Alliansens holdninger til innvandring.

– Vi må bry oss

Blant motdemonstrantene var det flere studenter uten politisk tilhørighet. Ulrik Halmøy, Niklas Nystad, Gunnar Gunnarsson og Ida Kristine Sole er alle studenter ved NTNU, og var til stede på demonstrasjonen. De møtte opp for å vise at flertallet bryr seg om de nyankomne i samfunnet uavhengig av politisk retning.

– Å sende bort alle som av forskjellige grunner kommer til Norge bidrar ikke til å løse integreringsproblemene samfunnet står overfor i dag, sier Gunnarsson.

Studentene mener det er ekkelt med fremveksten av nasjonalistiske holdninger. Likevel frykter de ikke den nye retningen.

– Vi må bry oss, og gå imot de som sier at integrering ikke er gjennomførbart, sier Sole Semb.

Magnus Jentoft sier at vi må stå opp for de svakerestilte i samfunnet.

Den politiske venstresiden var godt representert under demonstrasjonen. Rødt Universitetslag og SV-studentlag i Trondheim var blant de arrangerende organisasjonene. Før demonstrantene gikk i tog ble det holdt flere appeller. På talerstolen stod blant annet nestleder Magnus Jentoft i SV-studentlag i Trondheim.

– Vi skal gå i mot frykt med solidaritet og samhold, sa han til de oppmøtte demonstrantene.

«Ingen rasister i våre gater»

Fem personer fra Alliansen var til stede på folkemøtet. Blant dem var partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen og 1. kandidat Bjørn Kristoffer Grimstad for Alliansen i Hordaland.

– Vi forventet en motdemonstrasjon, men hadde ikke sett for oss et så høyt antall motdemonstranter, sier Bjørn Kristoffer Grimstad.

Alliansen er et norsk politisk parti opprettet i 2016. De stilte lister i alle norske fylker under stortingsvalget 2017, der de fikk 0,11 prosent av stemmene.

Liberalistisk ungdom var også representert under arrangementet ved styremedlem Per Kristoffer Grimstad. Han møtte opp for å demonstrere mot demonstrasjonen, og støtte ytringsfriheten.

– Vi trenger diskusjon for å komme til enighet i denne saken. Det er flere nyanser i samfunnet som må slippe til i debatten, heller enn svartmaling av de motstridende partene, sier Per Kristoffer Grimstad.

Det hele ebbet ut med at demonstrantene ropte «ingen rasister i våre gater» mens de gikk mot folkemøtet. Det var ingen direkte konfrontasjon mellom demonstrantene og de som hadde møtt opp til folkemøte.