Utfordre middagsvanen og redd planeten (litt)

For tre år siden tok jeg valget om å aldri spise kjøtt igjen. Jeg hadde bodd i USA og stappet ansiktet mitt med alt av fast food som Phoenix hadde å tilby. Likevel skjønte jeg at det var noe ulogisk med mengden burgere jeg spiste. Samvittigheten sa meg noe. Er det flere som kjenner seg igjen? Hadza-folket i Tanzania er de siste virkelige fulltidsjegerne og samlerne som er igjen i dag. Observasjoner av disse forteller at de, med sine relativt moderne våpen, ikke klarer å komme hjem med kjøtt over halvparten av gangene de prøver. Da må de spise hva samlerne har funnet. Faktisk viser det seg at Hadza-folket får i seg 70 prosent av kaloriene sine fra planter. Det er mye grønt!

Så, hva lever den moderne nordmann av? Ifølge Helsedirektoratets rapport om utvikling i norsk kosthold har mengden kjøtt konsumert per innbygger per år økt med nesten 40 kilo mellom 1953 og 2016. Faktisk spiser vi 20 kilo mer kjøtt enn verdensgjennomsnittet. Så nei, mengden døde dyr Ola Nordmann spiser i 2018 er ikke, og har aldri vært, normalt. Og hva gjør det egentlig med planeten vår? Vi kan gjerne også gå inn på hvordan industrien brutalt masseproduserer dyr til tross for tvilsomme «dyrevelferds-reguleringer». Personlig var min hovedgrunn til å droppe kjøttet det enorme klimafotavtrykket jeg innså at livsstilen min hadde. Jeg vokste opp på landet med skogen og naturen rundt meg, og det er en skjønnhet jeg alltid har satt stor pris på. Da jeg lærte at jeg kunne halvere CO2-utslippet mitt bare ved å velge bort en ting i kostholdet mitt var det umulig å finne samvittighet til ikke å endre noe.

At vi mennesker kan overleve med å ha kjøtt i kostholdet vårt er sant. De fleste av oss gjør jo tross alt det. Men det er også sant at vi kan overleve helt uten kjøtt. Jeg sitter jo her og skriver enda, til overraskelse for noen protein-hysterikere. Faktisk har antall vegetarianere doblet seg de siste 20 årene. Altså har vi muligheten til å velge som alteterne vi er. «Men vi har jo alltid spist kjøtt» sier et ekko i evig gjenklang når jeg forteller at jeg er veganer. Ja, mennesker har spist kjøtt helt siden vi vandret rundt som nomader, og faktumet at vi spiste kaloririkt kjøtt var viktig for utviklingen. Men hvordan ser det ut når vi sammenligner dagens kosthold med disse jegerne og samlernes? Det er vanskelig å vite sikkert hva de spiste, det kom jo tross alt an på hvor de oppholdt seg. Skal vi anta at de var litt som Hadza-folket tyder mye på at de var mer samlere enn jegere.

Det er nemlig ikke kjøttkonsum i seg selv som ødelegger planeten vår, men mengden som konsumeres og hvordan det produseres. Nordmenn spiser kjøtt i et tempo som er langt ifra bærekraftig. Vi har en matkultur hvor kjøtt ses på som hovedingrediensen i de fleste middagsretter. Om alle nordmenn hadde kuttet i kjøttforbruket og gått over til et mer plantebasert kosthold kunne også idealistene blant oss nytt en god tallerken fårikål i sesongen. Men før den tid kommer må noen av oss spise planter nok for alle. Så neste gang vi kommer inn på temaet om at jeg er veganer skal jeg tåle de dårlige vitsene om at jeg bare spiser gress, men tør du fortsatt å fortelle meg at det er helt normalt å spise kjøtt på den måten vi gjør? Det er ikke noe normalt med verken mengden kjøtt vi spiser eller klimaendringene som følger med. Vi har en bisarr og ekstrem kjærlighet til burgerne våre som i tillegg setter vår eneste planet i fare. Heldigvis ser jeg det ulogiske ved de nye kjøttvanene våre og bestiller meg heller en veggisburger.