Studenter åpner døren til norsk kultur

Foreningen Norsk Start integrerer flyktninger på egenhånd. 90 frivillige studenter åpner døren til den norske kulturen gjennom samtale.

Flyktninger i Norge • 7800 mennesker ble bosatt i Norge som flyktninger i 2017, sammenlignet med 15 200 i 2016. Nedgangen mellom årene var på 48,7 prosent • Mye av årsaken til nedgangen er langt færre syriske flyktninger • I alt bodde det 218 161 mennesker med flyktningbakgrunn i Norge per 1. januar 2018 • Det er først når en asylsøker får innvilget sin søknad og blir registrert bosatt i en kommune at vedkommende omfattes av denne statistikken. Kilde: SSB

I en ellers travel hverdag kommer studenter til språkkafé og møter landets nye tilflyttere med smil. Initiativet finner sted hver uke og legger til rette for at flyktninger og studenter kan møtes for å snakke sammen på norsk. I døren hilser de på studentene som henholdsvis er leder og nestleder i foreningen, Ida Marlene Henriksen og Maria Skage El-Yousef.

For to år siden begynte Henriksen og El-Yousef som frivillige samtalepartnere, og har siden da hatt et brennende engasjement for prosjektet. De vil skape en arena hvor mennesker fra forskjellige land kan møtes ansikt til ansikt, snakke om stort og smått, og gjøre Trondheim til en varmere by for alle.

På den første språkkaféen dette semesteret samler de spente og blide studentene seg rundt bordet i vente på samtalepartnere. Noen har forsynt seg med kaffe eller te. De blir servert frukt og kjeks og snakker åpent seg i mellom. En av dem, Sondre Neteland, sitter smilende og forteller at han har bodd et år i Brasil. Han har kjent på kroppen hvordan det er å ikke snakke språket i det landet man lever i.

– Jeg synes det er fint å kunne hjelpe til med å oppklare språklige misforståelser. Og det er veldig sosialt, legger han til.

Unge deltagere

De tomme stolene foran studentene har begynt å fylles med deltagere. De fleste som kommer er mellom 18 og 24 år. Alle bærer med seg en fortid ganske ulik vår egen. Likevel lurer de på mye av det samme som oss. Spørsmål som ofte dukker opp er «hva skal jeg bli», eller «hvor går grensa mellom det å være venner og kjærester». Andre snakker om mat, klær eller politikk.

– Det er som å snakke med en venn. Mange av deltakerne kommer fra land med åpne kulturer hvor man ofte snakker om ting vi i Norge kanskje synes er tabu, sier El-Yousef.

Ved et av bordene sitter Ahmad Alnaser. Han kom til Trondheim som flyktning sommeren 2016 og fant raskt tilbudet til Norsk Start. Etter noen måneder snakket han språket godt nok til å studere bygg og miljø ved NTNU. Sammen med ham sitter to deltagere og en norsk student. Samtalen dem imellom er rolig og fylt med humor, mens de snakker om hvor vanskelig det kan være å komme i kontakt med den norske kulturen. Alnaser har gått fra å være deltager til å bli frivillig. Han sier at han er med for å hjelpe, og at han ønsker å kommunisere til de norskfødte frivillige hvordan det er å sitte på den andre siden av bordet.

Foto: Lea Roppen Kielland GJØR EN FORSKJELL: Ida Marlene Henriksen (til venstre) og Maria Skage El-Yousef er begge klare for å ønske nye og gamle deltagere velkommen.

En forening i vekst

Norsk Start ble opprettet i 2014. På den tiden var de 15 frivillige som så behovet for et arrangert møte mellom flyktning og nordmann. I dag er de 80 frivillige samtalepartnere, og har like mange deltagere. Henriksen og El-Yousef er glade for at så mange ønsker å delta.

Tidligere år har det vært arrangert åpne språkkaféer på Samfundet og i år arrangeres dette 14. oktober. I høst skal Norsk Start arrangere søndagstur, jobbsøkingskurs og «ung i Norge», et tilbud til mindreårige flyktninger.

– Selv om det er mange som trenger språklig veiledning har vi valgt å kun invitere flyktninger som deltagere på språkmøtene, sier prosjektansvarlig Sutterud Warland.

Hun legger til at de har opptak av nye frivillige i starten av hvert semester.

Lykkerus ved nye møter

Noen av de frivillige viser deltakerne veien til forelesningssalene på NTNU. Mange av flyktningene som kommer til Norge har tidligere begynt på eller fullført en utdanning. Sammen med de frivillige får de hjelp til å lete etter relevante forelesninger. Henriksen forteller om mennesker som har knyttet tettere bånd på denne måten. Hun tror det er en fordel at deltakerne får snakke med studenter.

Henriksen og El-Yousef synes det er utrolig givende å drive organisasjonen.

– Man blir så glad av å være med. Den lykkerusen vi føler når vi har snakket med deltakerne gjør det verdt å komme på språkmøtene. Vi får en boost av positiv energi. Henriksen sier hun merker at hun gjør en forskjell. Når hun sitter på bussen møter hun støtt og stadig deltagere, sier hei og utveksler noen ord.

– Det er de små tingene vi gjør som bidrar til å gjøre byen varmere.