Store forventninger til Studentlekenes 20-årsjubileum

Studentlekene 2019 skal avholdes i Trondheim 20.-24. februar. Selv om planleggingsprosessen fortsatt er på et tidlig stadium legges det store planer for den kommende idrettsfestivalen.

– Vi har mange ideer. Vi tenker å ha åpningsseremoni på Samfundet og en bankett på Clarion Hotell ved Pirbadet. I tillegg blir det en ekstra bankett for håndball, som har opptil 600 utøvere, på Radisson ved Nidelven, forteller leder Hallvard Skrede for Studentlekene.

Nytt av året er også flere disipliner, blant andre cagefotball. Dette, samt goalball og koiefemkamp, er aktiviteter på agendaen som Skrede ser fram til. Planen er å arrangere idrettskonkurransene så sentralt at man i teorien kan gå mellom de forskjellige aktivitetene for å være med på så mye som mulig.

Studentlekene er også mer enn selve idrettsarrangementene. Foruten konkurransene vil det bli arrangert flere andre eventer: Foredrag, kurs, samt mindre konkurranser og leker er eksempler på aktiviteter som høstet stor suksess de foregående årene, og som på nytt kan slå an i februar.

– Disse tingene vil bli bestemt i løpet av september og oktober. Vi har mange ideer. Jeg gleder meg, sier en spent leder, uten å utdype eller røpe mer.

Vil sette deltakerrekord

Da arrangementet gikk av stabelen for første gang i 1999, var antallet deltakere 800 fordelt på ti ulike idretter. De kommende lekene skal romme 19 idretter og estimatene for antall deltakere varierer. Personlig ser Skrede for seg at tallet kommer til å ligge et sted mellom 1700 og 2100. Det vil si at det kan bli større enn vinter-OL på Lillehammer i 1994, som ifølge IOCs nettside bestod av 1737 konkurrerende utøvere.

En som også er optimistisk og som vil sette ny deltakerrekord er leder for NTNUI, Eirik Søreide Hansen.

– Etter at NTNUI ble kåret til beste klubb under Studentlekene våren 2018 i Tromsø er målet selvfølgelig å vinne tilsvarende pris på hjemmebane, sier Hansen.

Han mener dermed at når NTNUI også stiller med rundt 900 grønnkledde utøvere så skal hjemmebanefordelen merkes og retten til å skryte skal tilhøre NTNUI. Videre ønsker Hansen å få med så mange som mulig fra sitt eget idrettslag, i tillegg til studenter fra alle andre studiebyer.

Foto: Lea Roppen Kielland Leder Eirik Søreide Hansen i NTNUI er optimistisk og vil sette ny deltakerrekord.

Stor prestisje

Det vanlige er at studentidrettsforbundet farger byen og blir promotert under Studentlekene. Hansen håper derimot på et grønt skifte når det gjelder promotering i byen. Flagging og synlighet kan for eksempel være i NTNUIs farger.

Med så mange konkurrerende følger det selvsagt stor prestisje å vinne Studentlekene og Hallvard Skrede beskriver lekene som et norsk student-OL.

– Vinnerne av studentmesterskapene får tittelen «norsk studentmester», og dersom student-EM arrangeres det året, får man i tillegg muligheten til å delta der. I tillegg følger en rett til å skryte av en slik prestasjon, sier Skrede.

Foto: Michael Schult Ulriksen Leder Hallvard Skrede i Studentlekene beskriver lekene som et norsk student-OL.

– Måten studentlekene har blitt arrangert på er at de forskjellige idrettskonkurransene blir outsourcet til de forskjellige undergruppene i NTNUI. NTNUI Fotball tar seg av fotballkonkurransene, og så videre, forteller Skrede.

Avhengig av frivillige

For å kunne avholde suksessrike studentleker er styret avhengig av å rekruttere nok frivillige som kan dra i de riktige trådene. Opptaket er godt i gang og søknadsfristen gikk ut 9. september. Det blir regnet med at det til sammen blir bortimot 85 frivillige, i tillegg til at det blir tatt opp rundt 150 funksjonærer i januar. En del av disse kommer til å bli tatt opp gjennom NTNUIs undergrupper. Skrede håper så mange som mulig vil søke, og som motivasjon for å søke verv i Studentlekene kan han reklamere for flere sosiale sammenkomster utover høsten.

– Vi har mange interne eventer. Det er bare å glede seg, forteller Skrede.