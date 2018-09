Han er bare ikke så interessert i deg

Verden er full av gutter som vil ha deg. Ikke kast bort tiden din på alle andre.

Du har sikkert vært vitne til prosessen, eller vært en del av den selv: Heteroseksuelle jenter som sitter sammen i par eller grupper og diskuterer gutter. Atferd og meldinger blir plukket fra hverandre og analysert ned til minste detalj. Her er bevisrekke A, her er bevisrekke B. «Tror dere han er interessert i meg»?

Ifølge boken He’s Just Not That Into You av Sex and the City-skribentene Greg Behrendt og Liz Tucillo er svaret enkelt: Nei. Hvis du må spørre, så er han ikke det. Bokens andre premiss er at menn er for feige til å si dette direkte til deg. Jo fortere du plukker opp signalene og løper i motsatt retning, desto bedre. Eksempler på slike signaler, ifølge Behrendt og Tucillo, er at dere bare ses når begge er fulle. At han ikke ønsker å forplikte seg, at han ikke ringer når han sier han skal. At han oppfører seg dårlig mot vennene dine, at han er utro, eller at han rett og slett ikke har bedt deg med ut enda. Selv om sistnevnte ikke nødvendigvis stemmer helt for norske forhold, så er den virkelige, store kjærligheten der ute, sier de. Og når du møter ham, vil du ikke være i tvil om han liker deg eller ikke, fordi det vil være så åpenbart.

Et kollektivt selvbedrag

Mange av resonnementene i boken er mildt sagt diskutable, men det hindrer ikke hovedbudskapet i å resonnere ubehagelig lenge i topplokket. Dette er nok også grunnen til at boken ble en enorm suksess da den ble sluppet i 2006, i tillegg til å legge grunnlaget for ikke bare én Sex and the City-episode, men også en hel spillefilm. Ideen har åpenbart noe for seg. Hvorfor er det så latterlig vanskelig å akseptere at det finnes mennesker som ikke finner oss attraktive? Er egoene våre rett og slett så oppblåste?

Jeg har selv hatt problemer med dette, noe flere av de mannlige leserne av denne avisa helt sikkert kan bekrefte. Selv om jeg ikke har noen problemer med å akseptere at jeg til tider har ekkelt høy selvtillit, så tror jeg ikke det er der problemet ligger. Svaret ligger nok nærmere at vi alle lider av et slags kollektivt selvbedrag.

Å leve ulykkelig i alle sine dager

Å bli avvist i kjærligheten er som å bli avvist til en jobb eller en leilighet, bare verre. Den andre parten har møtt deg, evaluert karaktertrekkene dine og gitt deg stryk. Det blir litt som om drømmejobben din ringte tilbake for å avvise deg og i tillegg kalte deg stygg. Siden ingen ønsker å være kjip og stygg, og siden gutter vegrer seg for å si det til fjeset ditt, finner vi alle sammen på unnskyldninger for oss selv og hverandre i stedet. «Jeg er for opptatt til å ringe». «Jeg ønsker ikke et forhold akkurat nå». «Jeg er en russisk agent, og jo nærmere du er meg, jo større er sjansen for at mine fiender vil finne og torturere deg».

På samme måte som at det ikke nytter å henge utenfor kontoret som avviste søknaden din, nytter det heller ikke å fortsette å sende meldinger til fyren som prøver å unngå deg. Som Behrendt skriver er det få store, romantiske filmer som er skrevet om forhold der begge bare møtes når de er fulle og vil pule, går inn i et forhold der de bare engster seg og kjefter på hverandre, og lever ulykkelige alle sine dager.

I stedet for å pleie egoet med unnskyldninger, må vi heller akseptere sannheten og rive av plasteret. He’s Just Not That Into You er den sterke og fingernemme hånden som gjør dette mulig. Det er nettopp det som gjør den både sensasjonell og virkningsfull.

Ikke alle vil ha deg

Det kan virke brutalt i starten, fordi det er nettopp det det er. Samtidig har konseptet et enormt frigjørende potensial. Nå skal ikke menn frigjøres fra sin del av ansvaret om å være voksne, ansvarlige mennesker. Men om vi starter å se unnskyldningene for det de er, ser sannheten i øynene, og går videre uten å dvele, vil vi sitte igjen med et overskudd av tid og energi vi er frie til å bruke på andre ting. Om det så er å lære et nytt språk, et instrument, eller å finne han ene flotte fyren som faktisk vil ha deg.

At det finnes noen dudes der ute som ikke synes du er attraktiv er ikke bare sant, det er grunnleggende. For hver herlige jente du kjenner vil det nemlig finnes et vell av menn som ikke helt ser greia, så hva er vitsen med å ta det så personlig?

Etter å ha lest denne boka fra perm til perm, er det følelsen av optimisme og muligheter ventende rundt enhver sving jeg sitter igjen med. Det kan hende jeg må se meg nødt til å lese den igjen noen ganger i framtiden, men det endrer ikke at denne boka genuint har endret meg, hvor flaut det enn er å innrømme det. Kanskje kan den endre deg også.