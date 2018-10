Radio Revolts kulturhøst

Våre radiojournalister spår høstens høydepunkter.

NESTEN HELG

Cezinando skal også ha konsert i Storsalen 27. oktober. Etter konserten hans under UKA sist høst er det ingen tvil om at dette er noe å glede seg til. Innenfor kulturscenen kan vi også anbefale det tradisjonsrike stykket Nøtteknekkeren, som spilles på Trøndelag Teater fra 6. november. Er du usikker på hvordan du skal komme i julestemning med eksamensstress rundt deg kan vi anbefale dette.

Sondre Festad og Lars Saabye Christensen skal også ha et arrangement på Litteraturhuset 30. september. Til dette har Saabye skrevet lyrikk, som akkompagneres av Festads munnspill og andre dyktige musikere.

Nesten Helg er Radio Revolts eget helgemagasin. Du kan høre oss live hver fredag fra kl. 16-18 på radiorevolt.no og på DAB+. Du kan også høre oss på din podcastapp, inkludert Spotify.

BOKBAREN

I første omgang denne høsten tar vi for oss Olav Duun, forfatteren de fleste nok har et labert forhold til fra enten ungdomsskolen eller vgs. Til tross Duuns tunge språk og bondedrama, er vi i Bokbaren nysgjerrige på hva som har gjort denne (opptil flere ganger) Nobelpris-nominerte forfatteren til å havne i de flestes periferi.

For første gang skal Nobelprisen i litteratur ikke gis ut, men vi i Bokbaren depper ikke og holder hodet høyt når vi kan. Dermed faller fokuset på Nordisk Råds Litteraturpris istedenfor. Blant de nominerte finner vi blant andre Carl Frode Tiller, også kalt for den nye Olav Duun. Kommer Bokbaren til å falle ned i eksistensiell pine og fordervelse? Det finnes bare en måte å finne ut av det på.

Dette blir en høst full av eksistensielt alvor, mørke undertoner og falne løv. God stemning, med andre ord.

Bokbaren er Radio Revolts eget Litteraturmagasin. Du kan høre oss live hver onsdag fra 19-20 på radiorevolt.no og på DAB+. Du kan også høre oss i din podcast-app, inkludert Spotify.

FILMOFIL

I skrivende stund går for eksempel både De Utrolige 2 og Blackkklansman på Trondheim kino, og begge er varmt anbefalt. Cinemateket i Trondheim viser også mange interessante filmer på sitt høstprogram, men av kommende ordinære kinofilmer er det nok First Man vi gleder oss mest til.

Filmen er et historisk drama om Neil Armstrong, spilt av Ryan Gosling, og hvordan han ble det første mennesket som gikk på månen. Dette er en interessant historie i seg selv, men det er det kreative teamet bak filmen som virkelig vekket vår interesse.

Filmen er regissert av Damien Chaselle, regissøren bak La La Land og Whiplash, og han har fått med seg mange av sine samarbeidspartnere fra de prosjektene også på denne filmen. Begge hans forrige filmer ble godt likt av Filmofilredaksjonen, så vi er spente på å se hva han kan gjøre med noe annet enn en musikkfilm. De første anmeldelsene ser også lovende ut, så det er bare å slenge seg på kino idet den kommer ut 12. oktober.

Filmofil er Radio Revolts eget filmmagasin. Du kan høre oss live hver torsdag fra 20-22 på radiorevolt.no og på DAB+. Du kan også høre oss i din podcast-app, inkludert Spotify.

NERDEPRAT

Som de fleste vet handler ikke spill bare om timevis av skyting, poengsamling og benking foran pc-en. Tvert imot er spill et ypperlig medium for å formidle innholdsrike narrativ uten noe annet formål enn å fortelle en vakker historie i og for seg selv. Eventyrspillet Gris er nok et eksempel på et slikt spill, hvor du heller ikke skal kunne «dø» eller «ta skade» i spillet, ifølge utviklerne.

Gris produseres av det ferske selskapet Nomada Studio og handler om den unge jenta Gris sin reise gjennom sin egen indre verden som skal reflektere en vond påkjennelse hun har erfart. Ved hjelp av hennes magiske kjole vil hun gradvis tilegne seg nye ferdigheter som vil hjelpe henne å utforske denne verdenen på ulike måter. Opplevelsen vil forsterkes av spillets kunstpregede animasjon, et virkemiddel som utviklerne legger mye kjærlighet i. Spillet er annonsert til Nintendo Switch og pc i desember 2018.

Synes du Gris virker spennende, men at det er lenge å vente til desember? Frykt ikke. Nerdeprat holder deg med selskap mens du venter med alt innen spill og nerdekultur.

Nerdeprat er Radio Revolts eget spillmagasin. Du kan høre oss live hver torsdag fra kl. 17-19 på radiorevolt.no og på DAB+. Du kan også høre oss på din podcastapp, inkludert Spotify.