Ta livet som det faller seg

Trening og kosthold blir stadig en viktigere del av hverdagen vår, men hvor sunt er egentlig dette sunnhetshysteriet?

Å leve opp til både våre egne og andres forventninger til oss selv er ikke alltid like lett. I årets Shot-undersøkelse svarte nær halvparten av studentene at de setter for høye krav til seg selv. Perfeksjonisme er det som gjelder. Hverdagen krever at vi skal være flittige studenter, gode venner, perfekte kjærester, flinke ansatte, og sunne mennesker. Vi skal rett og slett være det perfekte mennesket.

Mediene informerer oss stadig vekk om hva vi må spise, hvor mye vi må trene, og hvor idiotisk det er å bevege seg for lite. Maten og drikken vi konsumerer skal være økologisk og fri for både fett og sukker. Vi skal være i god form til alle tider enten det er sommer eller vinter. Julekroppen skal bli sommerkroppen og fett skal byttes ut med muskler. Vi skal få sixpack og sprettrumpe, og skal spise sunt og variert. Det eneste vi trenger er det ultimate treningsprogrammet og den perfekte dietten. Sunnhetshysteriet har tatt helt over. Hørt om ortoreksi og megareksi? Det handler om når livene våre er så fokusert på å spise sunt og gjøre kroppen vår større at det blir en besettelse. Når alt vi gjør og tenker i løpet av hverdagen vår blir styrt ut fra forholdet vårt til mat, kropp og trening, så er det et problem. Mange tror at de må velge mellom det å spise hummus eller en burger på Sesam. Det er lov å nyte begge, til forskjellige tider.

Å kunne nyte en dessert en gang i blant er fullt forenlig med et sunt og balansert kosthold. Livet mitt ville føltes ufattelig trist om jeg ikke kunne unnet meg en is ute i sola på gressplenen på Dragvoll uten å få dårlig samvittighet. Det er viktig at vi som mennesker føler at vi kan ta våre egne valg når det kommer til vårt eget velvære, og at vi ikke føler at vi må leve opp andres forventninger av oss. Det er lov å nyte livet, selv om det til tider kan bli litt usunt.

Det er viktig å huske å ta seg en pause iblant også. Av og til liker jeg å følge Baloo sitt eksempel og ta livet som det faller seg. «La humla suse» er det noe som heter. Nyt livet sorgløst og uten bekymringer! Det er nemlig lov å seg lene seg tilbake og slappe av en gang iblant. Det er lov å sprette en øl i helgene og ta livet med ro. Det er ikke snakk om å være sofasliter på noen som helst måte, men å finne en balanse mellom en sunn og aktiv livsstil, og det å kunne slappe av. God fysisk helse på bekostning av den psykiske er jaggu ikke verdt det. Gjør det som gjør deg glad og gi faen i hva andre tenker.

Trening er en god ting, men du skal ikke trene fordi du føler at du må. Du skal trene fordi du har lyst til det, og ikke fordi det er det samfunnet forventer av deg. Du må ingenting! Velg en aktivitet som gir deg glede og som du tror du kan mestre. Selv trives jeg mye bedre ute i naturen enn på et treningssenter. Jeg vil mye heller gå en tur på fjellet og i marka enn å løpe på tredemølla. Har du lyst har du lov, og har du lyst til å ta deg en pause fra treningen og det sunne kostholdet en gang iblant, så gjør du det. En sunn og aktiv livsstil er en bra ting, men den gylne middelvei kan være et godt alternativ det også. Vi kan ikke alle være toppidrettsutøvere og for meg går det helt fint. Hvem skulle da sittet på sofaen og sett Johannes Høsflot Klæbo ydmyke svenskene i langrenn?