En pinlig og velskrevet affære

I Se på oss nå byr Geir Gulliksen på sår, flau og treffsikker satire.

Hans Kaasajordet er en ufrivillig komisk og selvhøytidelig pr-konsulent i 50-årene som innleder en affære med den 20 år yngre, identitetskriserammede Harriet. Tilsynelatende helt uten interesse for hverandre, starter de en strabasiøs og pinlig affære som man forstår allerede fra side en at ikke kan ende godt. Likevel er utfoldelsen av det selvskapte marerittet svært underholdende.

Se på oss nå er en bok som er ulik fra tidligere utgivelser av den allsidige forfatteren. I denne boka byr forfatteren på overraskende skarp humor og politisk følsomhet. Spesielt underholdende er skildringen av den eksplisitte meldingsutvekslingen mellom to selvgode og ubehjelpelige voksne, som kan rettferdiggjøre de største svik for seg selv og sine nærmeste. Her er det pinlig nesten hele tiden.

Persongalleriet er rikt og godt beskrevet. Selve affæren mellom Kaasajordet og Harriet blir likevel aldri helt troverdig. Knapt nok underbygget av hans voksende ego og hennes identitetskrise, føles beskrivelsene Kaasajordet har av Harriet ofte bare kvalmende. Hvorfor gjør de egentlig dette?

Gulliksen skildrer ellers den til tider svært såre historien på en glimrende måte. Med både driv og godt språk brettes historien om et ekteskap i oppløsning ut og viser hvordan tunnelsynet til protagonistene stadig ødelegger livet til de nære og kjære rundt. I tillegg er skråblikket på samfunn og politikk svært underholdende og skarpt, og gir assosiasjoner til hardtslående satire som Kongepudler fra 2006.

Til tross for helt ekstremt pinlige beskrivelser, er det vanskelig å ikke kjenne seg igjen i de håpløse, menneskelige skildringene. Det var også dette Gulliksen var nominert til Nordisk Råds Litteraturpris for i 2016 med boka Historie om et ekteskap. Se på oss nå er en påminnelse om at man ikke blir voksen selv om man er voksen, og anbefales på det varmeste for den som tåler å bli ille berørt.