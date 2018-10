Slår Sabrura ned i støvlene

Sushi Bar vinner på godt håndverk og eksperimentell sushi.

SUSHIBUFFÉ Hvor: Sushi Bar Torvet, Kongens gate 14B. Pris: 195 kr for student. Ikke student: Lunsj 199 kr, middag 229 kr. Studentrabatt: Ja, men kun ut september. Hvem passer det for: Sushiconnaisseuren. Klientell: Par i 30-årene. Utsikt: Folkemengdene i Kongens gate. Vegetar: Ja. Rullestolvennlig: Neppe. Insidertips: Teriyakisausen holder høyt nivå. God som dipp til blekkspruten!

Piffi og Gastromat entrer Sushi Bar ved Torget som to bredbente cowboyer. De lar øynene gli over det stilfulle og intime lokalet. Det er ikke stor bespisning denne torsdagskvelden, og kun bordene langs vindusrekka er opptatt. Men de kan ikke la seg affisere og glemme den viktige oppgaven foran dem.

Blant studenter flest begynner og stopper konseptet sushibar med Sabrura. Hva har Sushi Bar å stille opp med? Er byen stor nok for to sushikjeder?

Sabrura kjører Burger King

– Det første som slår meg er den gode akustikken, sier Gastromat med kjennermine.

Den erfarne anmelderen og arkitekturhistorikeren er hellig overbevist om at Sabrura kjører Burger King-konseptet, med betongtak som jager kundene ut på gata like fort som de kommer inn. Hos Sushi Bar derimot, er stemninga betydelig mer dempet og komfortabel. Akustikken er komplementert av en enkel og stilig innredning, med en intakt original laftevegg som røff kontrast.

– Nå må vi ikke glemme det viktigste her, maten, sier Gastromat og gløtter sulten henimot buffeen.

Ved første blikk er det lite som overrasker. Her finner du den sedvanlige laksenigirien, og diverse ruller med fisk, kremost, avokado og mango. Lar du blikket vandre litt mer, finner du kyllingvinger, fritert scampi og vårruller, men også currysuppe med tilbehør, og fritert blekksprut. Dessuten finnes det et stort utvalg av ulike sauser. Her er det mer enn nok å sette fingrene i.

Eksperimenterende kokker

– Oi!

Piffi har satt tennene i en bit laksenigiri. Men det er noe uvant med den. En smak av røyk fyller munnen, som komplementerer laksen og den søtlige risen perfekt. Biten er flambert med stødig hånd av kjøkkenets kokk.

– Dette er den beste sushibiten jeg har smakt, sier Piffi begeistret.

Gastromat må prøve den han og, og kan ikke annet enn å si seg enig.

Noen har definitivt vært i det eksperimentelle hjørnet, for neste bit ut er fylt med crabsticks og er dandert med en god dæsj guacamole og en ørliten nachochips. De to anmelderne skuler skeptisk ned på den gul-grønne biten.

– Denne har jeg ikke helt troen på, sier Gastromat og rynker på nesen.

De tar sjansen, men det er verdt det. Den er godt balansert og overraskende frisk i smaken. Etter et nytt forsøk må de medgi at den er en av buffeens bedre biter.

Vil ha soya i pipette

Rullen med laks og kimchi slår derimot ikke like godt an.



– Den er alt for salt, synes Gastromat.



– Dette smaker jo Svolværpostei, sier Piffi.

– Men de skal ha for at de prøver noe annerledes. De tre rullene med diverse fisk, avokado og kremost blir for anonymt, og glir over i hverandre, repliserer Gastromat.

Når kimchibiten dyppes i den salte soyasausen blir det rett og slett for mye. Det trekker ned at man er nødt til å dyppe biten i en skål, synes Gastromat.

– På Sabrura kan man dryppe soyasausen over sushien med en liten pipette. Det passer bedre for min sarte gane, sier han, og griper neste sushibit med gaffelen sin.

Piffi slår blikket ned og håper ingen legger merke til at bordkameraten ikke vet å behandle spisepinner ordentlig.

– Du merker at det er godt håndverk. Sushibitene holder godt sammen og de klistrer seg ikke til hverandre når du forsyner deg, sier Piffi.

– Også får du mye fisk i hver bit, repliserer Gastromat.

Til sist tusenkronersspørsmålet. Hvordan står Sushi Bar opp mot den mer populære Sabrura?

– Sushi Bar går helt klart seirende ut av duellen, sier Gastromat.



Piffi sier seg enig mens han sluker fire nye biter med flambert laks.