Hyrdestund i høstmørket

Skrell potetene og del den i mindre biter. Plasser den i en kasserolle sammen med melk og hvitløk (trenger ikke å kuttes), og fyll på med vann til det dekker potetene. Kok de møre under lokk. Hell av væsken og ta vare på den. La potetene dampe av seg i noen minutter. Tilsett smør og mos til ønsket grovhet (den kokte hvitløken kan fint moses sammen med potetene for ekstra smak). Spe med væsken under omrøring til du får en luftig potetmos og konsistens etter eget ønske. Smak til med salt og pepper.

Skrell og kutt løk, hvitløk, gulrøtter, selleri og paprika i små terninger. Stek kjøttdeigen på høy varme i litt smør eller olje, skru ned til middels varme og tilsett grønnsakene, salt, pepper og krydder. Bruk en dyp panne eller en kasserolle slik at det rommer all væsken. Stek i 5 - 10 minutter under omrøring til grønnsakene begynner å bli gylne. Tilsett tomatpuré og stek et par minutter til. Ha deretter i hermetisk tomat, rødvin og oksekraft og kok opp.