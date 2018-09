Drager, helter og dyre studielån

FEBER møtte Linni på Hiphopsamfundet.

Hør intervjuet med Linni og flere andre her!

Samfundet arrangerte nylig festivalen Hiphopsamfundet for andre gang, med et alumni bestående av både ferske og etablerte hiphop- og RnB-artister. Blant dem var en av musikkredaksjonens klare favoritter, storsjarmøren Linni. Radio Revolts hiphopmagasin, FEBER, tok en prat med ham før han spilte settet sitt på Klubben. Det er ikke første gang FEBER har pratet med Linni. Forholdet har kommet langt nok til at kjærligheten uttrykkes i all korrespondanse.

– Ja, vi sender hjerter i mails, bekrefter Linni. Det har vi gjort siden første gang vi snakket, som nå er langt ned linja. Jeg har kommet til det punktet hvor vi var på Heimfestivalen og endte opp med og henge med deres redaksjon som jeg møtte der, vi har en litt sånn fin romantikk gående her.

Linni er enkel å finne tonen med. Fra bekjentskap til kjendisstatus er derimot et hamskifte han ikke vil gjennom.

– Jeg tror ikke jeg har lyst til å bli kjendis. Jeg har lyst til å kunne spille for masse mennesker, men jeg prøver å finne en eller annen sneaky måte på å fylle et rom med 250 folk uten at noen utenfor det rommet vet hvem jeg er. Å møte folk på gata kommer an på hva de sier til meg. Jeg syns det er veldig koselig med folk som er koselig. Også syns jeg det er koselig med folk som er mye, men ofte kan de bli litt for mye. En liten blanding av smigret og irritert. Litt sånn yin og yang.

Praten går videre, og vi konfronterer han med rykter om at han er å finne i gangene på UiO. Er rapperen student på deltid?

– Ja, det er sannhet. Kjæresten min studerer der. Skulle jeg studert selv måtte de bli kanskje kunsthistorie eller kunst. Det hadde vært gøy. Jeg kunne også satt pris på å lage noe film eller ta bilder, men jeg tror kanskje jeg må si kunsthistorie. Jeg har prøvd meg på BI, men holdt ut i sånn tre forelesninger. Jeg bodde her Trondheim i et halvt år, så gjorde jeg ingenting mens jeg ventet på semesteravgiften. Så vasket jeg biler i et og et halvt år etter, og betalte ned lånet mitt.

Inspirasjon og Neste Planet

Linni har bodd i Oslo de siste årene, men tok seg en tur vekk fra metropolen og ut på landet i fjor mens han jobbet med sideprosjektet Neste Planet. Er det noen forskjell mellom rap skrevet i byen og rap skrevet på gård?

– Jeg har tilbragt nesten et år på Engeløya i Nord-Norge, og kjørte traktor og melket kyr. Neste Planet-prosjektet vårt, som er litt mer jazzy og har en litt snillere outlook på ting, lukter litt mer kaffe. Det kom vi i gang med og skrev da vi var oppi der. Så flyttet jeg tilbake til byen, og da var vi tilbake på det samme.

Foto: foto.samfundet.no

– Vi var der når Side Brok spilte nå nettopp på Parkteateret i Oslo. Jeg gikk der og så Sirkel Sag i hvit cowboy-hatt, blazer og t-skjorte, med raske briller og cowboy-boots. De fremførte begge ep-ene back to back, og jeg stod der og seriøst gråt som en liten bitch.

Man må ikke glemme andre halvdel av Side Brok, Runar Gudnason, bedre kjent som Sjef-R.

– Vi har lært skikkelig mye av Runar. Han skriver ofte skikkelig koselige mail til meg med små observasjoner om musikken min eller om livet sitt. Jeg har bare møtt han ved et par anledninger, men på internett har han vært en kul rap-onkel for meg. Side Brok-fenomenet var jo en stor pådriver til at vi begynte å lage musikk. Jeg har mye respekt og kjærlighet for Runar Gudnason. Han er en veldig bra mann som jeg syntes alle burde aspirere mot. Så skikkelig stort utrop til ham hvis han mot formodning ser dette. Elsker deg, Runar.

Inspirasjonen fra Side Brok er klar, men Linnis debutprosjekt Yoguttene var også tidlig på banen med sin stil. Er det mange som har tatt etter dem?

– Jeg tror alle rappere føler at alle andre rappere biter dem. Det er en liten forbannelse. Vi snappet det jo opp fra over havet uansett, og det hadde jo skjedd før eller siden. Vi var kanskje bare litt raskt på den ballen, men jeg tror vi hadde vært på et lignende sted uavhengig av Yoguttene. Å si at det er mange som har hentet inspirasjon fra samme inspirasjonskilder som oss i ettertid, tror jeg man kan påstå. Men vi hevder ikke å ha oppfunnet hjulet.

Vi tar en låtpause i intervjuet, men ikke før Linni får gitt oss litt trivia på låten som skal spilles, «Eventyret».

– Vi hadde en plan om at Neste Planet egentlig skulle være et barnebok-album. Det skulle være for kids, og egentlig bare være en barnebok på rim. Tekstuniverset med drager, helter og eventyr er på en måte etterklangen av den originale ideen. Jeg hadde med meg Vilde Tuv, som er min topp tre, om ikke en, norske tekstforfatter. Jeg har vært fanboy siden jeg hørte på henne for første gang. Jeg har også med meg Maya Vik, som har den skjønneste engelstemmen. Jeg er veldig stolt av å ha jobbet med dem. Så er det selvfølgelig Kvam som har produsert, og det er et sample fra et av mine gamle favorittspill fra da jeg var kid, Little Big Adventure 2.

Foto: foto.samfundet.no

Hvordan eventyret fortsetter

Etter pausen er vi tilbake med siste innspurt. Etter utgivelsen av soloalbumene Minimum, Maksimum og Medium er en trilogi avsluttet, og snart er Linni ute med neste kapittel i diskografien.

– Jeg er nettopp ferdig med noe musikk. Jeg har et nytt album som kommer innen en måned eller to. Vi har ikke satt en dato på det ennå. Alt er spilt inn og det er ute til mix nå. Nå er vi i den siste ferdigstillingsfasen. Det skal hete Silkesvarten, og vi gleder oss skikkelig til å gi det ut. Det blir litt mer klubbmusikk i denne runden.

Nå har vi gjort så mye eksistensielt og poetisk, og vi trenger noe som kan spilles sent, så vi går litt tilbake til gamledager. Selvfølgelig produserer Kvam hele greien.

Vi henger oss opp i ordet eksistensielt, og stiller et større spørsmål. Tror du at du noensinne kommer til å finne sounden din?

– Jeg synes på en måte at vi har en rød tråd som er ganske sterk. Selv om vi leker med forskjellige uttrykk og stemninger så er det lett å pinpointe at det er oss. Men Kvam og jeg har alltid hatt fokus på at vi ikke skal gjøre den samme greien om igjen og om igjen til vi går lei av det. Vi vil heller fortsette å ha det gøy med det og holde det uhøytidelig. Skyte fra hoftene og se om det treffer et eller annet som er gøy. Fange opp ting vi syns er inspirerende og la det påvirke oss, men lage noe nytt hele tiden. Det er en god ting, du blir på en måte sulten på å fortsette å lage musikk, men du blir også sulten på å fortsette å være der ute. Gi litt av deg selv, og la deg selv ta imot litt av det verden gir. Fordi du alltid leter etter den neste inspirasjonskilden. Så jeg håper at sounden vår er at vi alltid forandrer oss. Da beveger vi oss i det minste.

Med den Ted-talken av et svar avslutter vi intervjuet og lar Linni forsvinne opp for å gjøre seg klar for settet. Vi sitter igjen og gleder oss som unger til Silkesvarten.

Hør hele intervjuet på Radiorevolt.no.