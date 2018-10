Vann med vinsmak på budsjett

Nå som debatten om drikkepress endelig har roet seg litt ned vil jeg benytte meg av sjansen til å slå til med en vinanmeldelse.

Jeg har, ulikt min forgjenger hvis hjerte pumper rødvin og ikke blod, veldig lite kunnskap om vin generelt. Til mitt forsvar er denne spalten rettet mot studenter. Jeg er en kvinne av folket og derfor velger jeg å holde vinsjargongen på armlengdes avstand og vinglasset tett inntil brystet.

Acham-Magín Riesling Trocken 2017 139,- kroner

Foto: Tomaris Semet

Vin av rieslingdruen har et folkelig preg, med ofte overkommelige priser og jordnære smaker. Hva er smaken av en jordnær vin, spør du? Vel, Acham-Magín er en vin litt som livet selv: Den er mild ved første møte, men lingrer bittert på tungen selv etter siste slurk.

Smaken i seg selv er noe syrlig, men glir likevel enkelt ned uten videre vanskeligheter. Det kan kimtes et hint av fruktig sødme, men holder seg såpass subtil at vinens aroma forblir urørt. For aldri har jeg vært borti en så eimløs alkoholisk væske. Dog, tolk ei denne observasjonen som en klage, for det er noen hvitviner som lukter som om en hel blomstereng har blitt tappet på flaske. Mangelen på lukt er her et stort pluss.

Les også: Bienvenue en France

Med en anonym, men likevel elegant innpakning kan man ta med seg denne på vors uten å bli stemplet som en vinsnobb. Den er likevel ikke så trashy at de ansatte på Vinmonopolet dømmer deg i stillhet. Kanskje skal du på en fuktig natt på Samfundet, eller kanskje skal du på ost- og vinkveld. Hemmeligheten din forblir uansett hos Acham-Magín.