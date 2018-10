Demokratiet trenger deg!

Hva vil du gjøre med din påvirkningskraft? Som student i Norges beste studieby, i verdens beste land å bo i, kan man fort gå i fella og tenke at alle har det like godt som oss.

Vi har vokst opp i et land som har satt demokrati, likhet, og ytringsfrihet i førersetet. I tillegg har den særnorske dugnadsånden innprentet en vilje til å bidra, og vi veit at det ikke skader å hjelpe noen uten betaling. Sammen har disse verdiene gitt oss som studenter et solid grunnlag for engasjement og påvirkning, men klarer vi å anvende dem?

Særlig dette med likhet er helt unikt i verdenssammenheng. Da vi hadde statsministeren på besøk på Samfundet i starten av september, kunne hvem som helst gå opp på talerstolen og snakke direkte med landets mektigste politiker. Dersom du hadde foreslått et lignende konsept i for eksempel Storbritannia, et arrangement med Theresa May i godstolen sammen med britiske studenter, ville du blitt avfeid som en naiv tulling. På Samfundet har det skjedd to ganger på tre år. Likhet er ingen selvfølge i verden, men i Norge er ikke engang statsministeren viktigere enn at hun har tid til å møte studentene der de er.

I Spania ble en student i fjor arrestert for en vits på Twitter. Ytringsfrihet er kanskje en av de rettighetene vi oftest tar for gitt, mest av alt fordi det virker så urealistisk og overdrevent at man skal kunne straffes for ytringer. Det finnes også folk i Norge som klager på det de mener er manglende ytringsfrihet. Dette er særlig aktuelt i «no-platforming»-debatten, men ingen risikerer fengsel for meningene sine. I storsalen pryder vi oss selv med tittelen «Norges frieste talerstol». På talerstolen kan du gå opp og si akkurat hva du vil; man er fri til å skape kontroverser eller svare på debatter, uavhengig av politisk korrekthet. Her kan du virkelig vise at du bryr deg om ytringsfriheten vi faktisk har.

Det er stor enighet om at demokrati er den beste styreformen for verden slik den er i dag. Demokratiet sørger for at alle blir hørt, og at du står fritt til å si imot styresmaktene. Er det da manglende engasjement eller stor tillit til systemet som gjør at studenter ikke stiller opp ved studentvalg? Ved valget til NTNU-styret før sommeren var det bare 9,2 prosent av studentene som brukte stemmeretten, og trenden blir ikke bedre om man ser på andre valg i studentmiljøet. Jeg tror ikke at studenter ikke bryr seg om demokrati, men det er viktig at vi sørger for at demokratiet vi skal overta fortsetter å være levende.

Verdier og kultur er mer solid forankra enn trender og normer. Vi risikerer derimot at de slutter å eksistere hvis vi glemmer hvordan vi bruker dem. Dersom du ikke benytter ytringsfriheten din vil du ikke merke det om du mister den. Demokratiet er avhengig av at vi deltar og er aktive samfunnsborgere. Dugnadsånden vi har i Norge er avhengig av at vår generasjon lærer den bort til andre, og da må vi først tilegne oss den selv. Min oppfordring til deg er derfor: Kjære student, engasjer deg. Bruk ytringsfriheten du har på Samfundets talerstol, stem ved alle valg du kan, og jobb frivillig uten å ofre en tanke til økonomisk avkastning. Dersom ikke vi gjør det nå, hvem skal gjøre det i morgen?