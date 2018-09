NOKUT melder om fornøyde fagskolestudenter

Resultater fra undersøkelser om fagskolestudenters opplevde studiekvalitet ble i dag offentliggjort.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) har på sine sider publisert resultatene fra en nasjonal undersøkelse blant fagskolestudentene. Den tar for seg den opplevde kvalitet på studieprogram ved 77 fagskoler. I underkant av 6000 studenter, 43 prosent av landets fagskolestudenter, har svart på undersøkelsen. Studentene ga svar på en tilfredshetsskala fra en til fem, hvor en er «ikke tilfreds» og fem er «svært tilfreds».

Helse- og sosialfagstudenter mest fornøyd

Studentene virker å i stor grad være fornøyde med kvaliteten på sine utdanninger. Mest fornøyd er de med det sosiale og faglige læringsmiljøet, at de finner det inspirerende og vurderingsformene.

Minst fornøyde viser undersøkelsen at studentene er med sine medvirkningsmuligheter, det fysiske læringsmiljøet og organiseringen av studiet. Særlig misfornøyd er studentene med hvordan kritikk og ytringer fra studentene følges opp.

Dette viser en tendens om at det studentene er mest kritisk til er administrative og organisatoriske forhold, sier direktør Terje Mørkland ved NOKUT i en offentlig uttalelse.

Mest fornøyd er studentene innen sosial- og helsefag, som i gjennomsnitt er i stor grad fornøyde, med et resultat på 4.5. Disse studentene består nesten utelukkende av kvinner som går deltidsutdanning, og har relevant arbeidserfaring, under studiet eller fra før av. Studenter som går tekniske fag består i stor grad av menn som studerer på fulltid. De ligger nesten et helt poeng under helse- og sosialfagstudentene med sitt resultat på 3.6.

Innen alle fagfelt viser svarene et resultat på over 3, noe som indikerer at studentene er jevnt over fornøyde med sitt studietilbud.

Tekniske og helse- og sosialfag utgjør 69% av alle fagskolestudenter i Norge. Alderssnittet på sosial- og helsefag er på ti år eldre enn på tekniske fag, 39 mot 29 år.

Viktig å være tett på studentene

Dekan for digitale medier ved Noroff School of technology and digital media, Olav Slettahjell, mener det er positivt at også fagskolestudenter inkluderes i denne type undersøkelser.

– Dette tyder på at det er en politisk vilje til å inkludere fagskoler, sier han.

Slettahjell sier at det er beklagelig at at studenter er misfornøyde med hvordan kritikk og ytringer følges opp.

– Vi har sett hos oss at i noen tilfeller har saker blitt liggende for lenge, og vi har erkjent at vi har et forbedringspotensiale. Vi jobber systematisk med oppfølging av kritikk, og opplever selv at klager og kritikk følges opp bedre nå enn tidligere.

Han opplyser at de i Noroff har en policy om å være tett på studentene, noe som oppleves positivt, og at både studenter og lærere er fornøyde med dette.