Das Body - Das Body

Debut EP-en bidrar med fengende sommerforelskelse i kombinasjon med mørke rytmer.

Oslo-bandet Das Body har sluppet sin debut-EP med samme navn. Dette skjer etter et godt 2018 så langt, og det nye bidraget gjør at jeg ikke ser noen grunn til at det ikke vil fortsette. Første låt ut er «Graceland», som introduserer oss for en vokal av Ellie Linden som minner meg noe om Aqua-Lenes. Dette til tross, er det en helt annen opplevelse å lytte til det alternative indie-bandet Das Body. Vokalen utgjør en kontrast fra sangens mørke, gjennomgående preg av electro-pop. «Graceland»er en kombinasjon av mørke og av raskt tempo, noe som fungerer godt som beskrivelse av bandet og deres første EP.

Neste låt, «Boys», kom først ut som singel i juni i år, og ble tatt varmt imot. Bandet, som i tillegg til Ellie Linden, består av Didrik Karsrud, Patrik Alm og Kim Granholt, beskrev da låta som en lett sommerlåt med "shady" tekst som gjør lettheten litt tvilsom. Sangen bidrar med en fengende rytme og har noe høyere tempo enn «Graceland», noe som uten tvil gir meg sommerferie-vibber.

«Know My Name» gir meg assosiasjoner til en sommerforelskelse, og går inn som min favorittlåt på EP-en. Den emosjonelle teksten og lette melodien utgjør en lekende kombinasjon som gjør det umulig å ikke trippe med foten til rytmen.

EP-en avsluttes med «Trap» som introduseres med en mørk trommerytme. Dette er den mest nedstemte av alle de fire sangene, men lykkes likevel i å fange en letthet gjennom Lindens lyse stemme. Det er en lekenhet i Das Body som gjør at debut-EP-en faller i god jord hos meg. Bandet signerte i april med det amerikanske labelet Luminelle Records, og har siden deres første singelslipp mottatt god kritikk fra både inn- og utland. Og det er ikke uten grunn. Das Body utgjør et godt bidrag til norsk alternativ indie og electro-pop.