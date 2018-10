40 år med show på Nidelva

Lørdag gikk den 40. utgaven av badekarpadling av stabelen. Det tradisjonsrike arrangementet leverte innholdsrikt show og spennende konkurranse.

De ferske studentene sjøsatte stolt sine hjemmesnekrede flåter ved Marinen og gjorde seg klare til kamp. Til tross dårlig værforhold, stilte mange opp for å oppleve begivenheten. Deltakerne fra de forskjellige linjeforeningene leverte god underholdning og gjennomførte med god stil.

Informasjonsansvarlig Eyvor Tokle Hoff for BadCom forteller at årets arrangement har gått bra.

– Førsteklassingene stilte opp tross dårlig vær og gjorde en strålende innsats, med mange flotte show på vannet. Publikum så ut til å trives og engasjementet var på topp blant padlerne, sier hun.

Vinnerlagene

Under årets badekarpadling stilte tolv linjeforeninger med lag på startstreken. Konkurransedagen er todelt, med øvelsene Fartskar og Showkar. I Fartskar er poenget å ro kjappest fram og tilbake over elva to ganger, da med roerbytte. Showkar handler derimot ikke om hurtighet, men å skape underholdningsverdi. Her skal konkurrentene padle over elva, hente en tønne «heimert», padle tilbake og overrekke den til arrangørene. Laget som skaper mest show, vinner.

Foto: Kjartan Nyberg Håland Lørdagens badekarpadling ble et underholdningsrikt show.

I den kanskje litt mer prestisjefylte konkurransen Showkart, stilte ti flåter fra elleve linjeforeninger på startstreken. Etter tett konkurranse og mye bra underholdning bestående blant annet av boarding og dramatisert mord, var det til slutt Mit som dro i land seieren. Kanskje ikke så ufortjent når de med temaet «fiskere», bokstavelig talt fikk fisk i Nidelva.

Tradisjon og nyskapning

Bjørn Børresen fra linjeforeningen Smørekoppen startet opp badekarpadlingen i 1978. Dette var før fadderukens tid og han ønsket derfor et arrangement de forskjellige linjeforeningene kunne samles rundt. Badekarpadlingens Arrangementskomité, kalt BadCom, er en underkomité av linjeforeningen Smørekoppen, men er i dag selvstyrt med egen økonomi. For tre år siden ble komitéen derimot åpnet for medlemmer fra andre linjer og styres nå av ni personer fra fem ulike linjeforeninger.

Ifølge Hoff startet badekarpadlingen som en konkurranse hvor fokuset lå på padledagen.

– Dette har utviklet seg til å bli en to-fire ukers periode med en rekke forskjellige konkurranser som sabotasje av andres flåte, smisking med komitéen, utfordringer, tema, show og mer.

Hoff forteller at det unike med BadCom er at hele komitéen byttes ut fullstendig hvert år og at de nye medlemmene bestandig er førsteklassinger.

– Dette fører til at selv om Badekarpadlingen har mange tradisjoner og faste rammer fortsetter den stadig å utvikle seg, da hvert nye kull velger å gjøre ting litt forskjellig. En av endringene arrangementet har gjennomgått er at det stadig utvides for å skape mer variasjon, muligheter for kreativitet og lavterskel for at så mange som mulig kan føle de har noe å bidra med, sier hun.

Tryggere enn noensinne

Foto: Kjartan Nyberg Håland Røde Kors passer på padlerene.

– Samtlige bygde flåter ble godkjent av brannvesen ved krengetesten og fikk stille til start. Sikkerheten er vår førsteprioritet og det har kun vært gode tilbakemeldinger fra både politi og brannvesenet når det gjelder gjennomføringen av arrangementet, sier Hoff.