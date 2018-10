Nå skal Strossa finne tilbake sjarmen

Tradisjonen tro gjennomfører UKA et oppussingsprosjekt på et av Samfundets lokaler. Under UKA-19 er det Strossa som står for tur.

Selv om utformingen vil bli holdt hemmelig fram til UKA starter, ble vinnerne av byggeprosjektet i dag annonsert. Det blir arkitektstudentene Agnes Dalgard, Ellen Margrethe Romsaas og Mari Mostrøm Nilssen som skal utforme det nye utseendet til Strossa.

– Dette er sykt gøy. Det er første gangen vi har vært med på en slik konkurranse, og det er fint med bekreftelse på at det vi gjør er bra, forteller Dalgard.

Ønsker mer hverdagslig stemning på Strossa

Vinnerne ønsker å synliggjøre lokalet igjen, og gi det gløden og stemningen det en gang hadde.

– Det vi mener Samfundet behøver mest er et sted å sitte og bare henge med vennene sine. Vi vil skape en atmosfære som er roligere enn resten av huset, og som kan tilby noe mer enn bare fest og alkoholkonsum.

De ønsker å fokusere på å lage et lokale med varme farger, god belysning og hyggelige sittesoner som kan gi litt komfort og ro i et ellers ganske travelt hus.

– Dette mener vi er viktig for studentene i byen.

Foto: UKA Mari Mostrøm Nilssen (f.v), Ellen Margrethe Romsaas og Agnes Dalgard er studentene bak byggeprosjektet som skal rehabilitere Strossa.

Dalgard påpeker at stedet ligger litt vanskelig til på Samfundet, og at man ikke bare tilfeldigvis går forbi men at det er et sted man må oppsøke.

– Samfundet har prøvd på å lage et hiphop-tema i Strossa uten at det har lykkes. Vi ønsker å gå bort fra at stedet skal bli forbundet med rølp i helgene, til at det heller er et sted man kan dra til på ukedagene også, slik som Edgar og Daglighallen.

Det at Strossa ligger skjult kan også ha sine fordeler, mener Dalgard.

– Strossa har den fordelen at det ikke er en gjennomfartsåre, og blir derfor mindre masete og folksomt, som Edgar jo kan bli til tider.

Får fram potensialet

UKEsjef Julian Mæhlen mener at arkitektstudentene har truffet bra med stemningen som de har ønsket å skape. Han mimrer tilbake til da han var ny student i byen, og påpeker at Strossa for han var et nøytralt sted som så slitent ut, og med en uklar stil.

Foto: foto.samfundet.no UKEsjef Julian Mæhlen, her under UKEsjef valget, mener at vinnerbidraget kan løfte Strossa.

– Vinnerne har klart å få til en løsning på de planmessige utfordringene Strossa har hatt. Det er kreative idéer, så vel som gjennomførbare. De viser god forståelse for de forskjellige aspektene i driften av et utested på Samfundet, som å forstå vedlikehold, publikumsflyt og bardrift. Det er knallfett.

Mæhlen understreker at Strossa har vært lite eksponert.

– Siden det ligger under bakken, så det er ikke naturlig lys der. Det er også ganske lavt under taket i kjelleren.

Selv om Strossa er bortgjemt mener Mæhlen likevel at stedet kan være synlig og håper at alle skal få vite at det finnes.

– Det er sjarmerende med bortgjemte steder hvor man klarer å dyrke det, som man klarte før. Bidraget klarer å få utfordringene til å bli en styrke, og jeg tror at mange kommer til å få seg et nytt favoritt-lokale på Samfundet høsten 2019.

En fordel ved å la studentene få være med på utformingen og gjennomføringen er at de får mer eierskap til Samfundet.

– Selv de som som ikke deltar på selve prosjektet kan oppleve økt tilhørighet til Samfundet. Du får være med på en del av Studentersamfundets livsløp, se dets faser og utvikling, og kan komme tilbake til byen etter fem år og fortelle om hvordan det så ut før, sier Mæhlen.

Det kommer fortsatt antageligvis til å bli spritservering på Strossa.