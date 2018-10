En nesten enstemmig Storsal vedtok lørdagens resolusjonsforslag. – Oppdater deg på saken, les om Nicaragua, og vis solidaritet for medstudentene våre.

Resolusjonsforslag vedtatt 29. september: «Studentene samlet til Samfundsmøte 29. September 2018 på Studentersamfundet i Trondhjem, står i solidaritet med studenter og andre sivile i Nicaragua som i forbindelse med de siste månedenes demonstrasjoner mot regjeringen har blitt utsatt for vold, forfølgelse, og urettmessige arrestasjoner. Vi krever at norske myndigheter fordømmer angrepene, at de må appellere til Nicaraguanske myndigheter for å kreve at vold og undertrykkelse stanses, og at demokrati og menneskerettigheter respekteres.» Godkjent med 175 stemmer for, 0 stemmer mot, og 2 avholdne stemmer.

På samfundsmøte 29. september fremmet psykologistudent og medlem Oda Nissen en resolusjon som uttrykker trondheimsstudentenes solidaritet med studenter i Nicaragua.

Siden februar 2018 har det vært omfattende politiske demonstrasjoner i Nicaragua, blant annet mot høye priser på mat og strøm. Regjeringen i Nicaragua har gått til harde angrep på demonstranter, og i de siste månedene har over 400 blitt drept. 29. september 2018 ble politiske demonstrasjoner deklarert ulovlig av president Ortega.

Nissens venninne, den belgisk-nicaraguanske studenten Amaya Coppens, har siden 10. september sittet fengslet på grunn av sin framtredende rolle i demonstrasjonene. Den første høringen i rettsaken til Amaya finner sted 10. oktober.

Ønsker å vise solidaritet

På Samfundets talerstol uttrykte Nissen et ønske om å vise Coppens, og omverdenen, at studenter står i solidaritet med studenter i Nicaragua som prøver å fremme sine rettigheter og kjempe mot vold og undertrykkelse, en humanitær krise vi ikke har hørt nok om hjemme i Norge.

– Akkurat nå er Amaya en av 345 politiske fanger i Nicaragua anklaget for terrorisme. Disse 345, mange studenter, mange mindreårige, representeres av elleve advokater. Det gjør meg helt rasende, og det gjør meg livredd, sa hun fra talerstolen.

Hun fortalte også at det gjorde henne sint fordi vi har hørt så lite om denne krisen her i Norge, samtidig som det føltes så innmari nært når det plutselig var en god venninne av henne det gikk utover. Dette, og å legge press på norske myndigheter for at de skal ytre seg om Norges standpunkt, var bakgrunnen for å fremme resolusjonen.

– Jeg ønsker å vise til Amaya, uten at hun har noe kontakt med omverdenen akkurat nå, at studenter i Trondheim står i solidaritet med studenter i Nicaragua som prøver å fremme sine rettigheter, og kjempe mot vold og undertrykkelse, sa Nissen.

Oda Nissen presiserer til Under Dusken i etterkant at tallene på politiske fanger kommer fra den nicaraguanske menneskerettsorganisasjonen CENIDH, hentet 23. september, og at disse ikke er nøyaktige lenger. Rundt 80 av disse sakene representeres av elleve advokater med svært presset kapasitet.

Samfundet krever handling

Ifølge samfundetleder Eirik Sande viser resolusjonen at Trondheims studenter bryr seg om mer enn bare sin umiddelbare sfære.

– Det er bra! Situasjonen i Nicaragua er ikke bra, og norske myndigheter må gå foran og si at den må bedres med én gang.

Sande forteller at da resolusjonen ble vedtatt ble den sendt ut til diverse medier, NTB, Stortinget, og Utenriksdepartement. I tillegg vil Studentersamfundet jobbe for å følge opp saken i møte med politikere ved senere anledninger.

– Vi regner med at norske myndigheter hører vår bekymring for Nicaraguas innbyggere, og krever at de handler deretter, sier Sande.

Han mener det er veldig bra at talerstolen brukes til å fremme slike resolusjoner.

– Samfundet er først og fremst en organisasjon, og som organisasjon bør vi mene noe. Da må vi samles og komme fram til hva vi er enige om, noe denne resolusjonen er et flott eksempel på, sier Sande.

