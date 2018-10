Livefeed: Rosenborg - RB Leipzig

Rosenborg utklasset på hjemmebane - Tyskerne ble for sterke

Rosenborg 1 - 3 RB Leipzig

Etter kamp:

Etter at Leipzig tar med seg alle tre poeng fra Lerkendal ser det nå tungt ut for trønderne i Europa ligaen. Red Bull-lagene topper nå gruppa, med Celtic rett bak. Rosenborg stadig med null poeng og sist i gruppa. Rosenborg-spillerne går med halen mellom beina inn i spillertunnelen etter en begredelig og ydmykende forestilling. De lyspunktene de kan ta med seg videre er få og en liten trøst etter en kalddusj i trønderregnet en sen oktoberkveld.

Neste Europe League kamp for Rosenborgs del spilles om tre uker borte mot det andre Red Bull-laget, RB Salzburg fra Østerriket. Salzburg leder for øyeblikket gruppe B og er det eneste laget med full pott på de to første kampene i gruppe B. Det er derfor å forvente at Rosenborg kommer til å møte tøff konkurranse på bortebane. Derfor bør kampen mot Celtic den 29. november vinnes for at de hvitkledde skal ha noe form for avansement. Men vi skal ikke ta noen ting, hverken gledene eller sorgene, på forskudd.

Pressekonferanse

Tyske Ralf Rangnick forteller at han er fornøyd med de røde oksene fra Leipzig og synes det var en bra kamp. De slapp inn mål i den ene og eneste situasjonen de ikke var konsentrert nok. Ellers går det mye i tyske samtaler, og det skjønner vi fint lite av. Det går med mye venting på presserommet, Leipzig viser tysk effektivitet og displin, trønderne tar seg god tid. Men vi får mat og drikke, så happy.

Rini Coolen oppsummerer kampen som to lag med store kvalitative forskjeller. Forteller at de begynte kampen bra (i kanskje to minutter..), men falt fort bakpå. Forteller at å spille på dette nivået er tøft.

Hva kunne vært bedre? Vi visste at trykket fra motstenderlaget var høyt og at balltap kunne koste. Vi prøvde hardt, lyktes til tider, men ble for mye dårlig spill. Føles ikke godt å tape kamper, vi fortjener å være her og vi vil være her. Må møte virkeligheten.

Hva er forskjellen mellom de to lagene? Kvalitet. Det handler om kvalitet. Store individuelle forskjeller. De var raskere og bedre. Her kan vi utvikle oss. Vi skulle gjerne ha angrepet mer, men man må møte motstanderen og dems kvalitet. Vi kan hevde oss på en god dag med alle spillere tilgjengelig.

Hvordan ser du muligheten til å gå videre? Blir veldig vanskelig, men må ikke gi opp. Ser fram til de neste kampene.

1 - 3

Slutt! Leipzig ror i land en komfortabel seier mot et Rosenborg som aldri helt var på tå i dag.

90: En Rosenborg -spiller ligger nede ved bortetribunen idet mange fans forlater stadioen. De tilreisende slenger noen tyske gloser. Sikkert varme tanker om god bedring.

90: Enda tysker med ufattelig store smerter, frispark til Leipzig på høyde med Rosenborgs 16-meter. Det ebber ut.

90: 3 minutter lagt til.

89: En Leipzig-spiller blir tatt, og får naturligvis fryktelig vondt. Blir liggende til massiv buing fra de oppmøtte.

87: Corner til Leipzig. Blir tatt kort. De røde oksene virker fornøyde med stillingen.

84: Frispark til Rosenborg halvveis inne på Leipzigs banehalvdel. Det svinges inn mot bakre stolpe og blir klarert.

83: Vilhjalmsson i hodeduell med en Leipzig-forsvarer. Islendingen holder seg til hodet og har vondt, men får frispark mot seg.

82: 11 484 tilskuere på plass, langt i fra fullt, cirka halvfullt.

80: "Vi skal vinne 4-3" synges for full hals, i hvert fall bare tre igjen nå..

78: MÅL!!! 1-3! Lekkert spilt av Rosenborg. En lang ball opp mot Søderlund, Levi blir utsøkt spilt gjennom på kant, innlegget ser ut til å bli litt for langt, men på bakerste dukker Issam Jebali opp og banker inn en redusering. Er det håp?

76: Bytte for Rosenborg, Ut med Djorde Denic, inn kommer Matthias Vilhjalmsson. Kanskje den tidligere Start-spissen kan redde et poeng i dag?

75: Bruma varter opp med dagens pasning til Augustin, som ikke treffer helt med mottaket. Leipzig kommer allikevel til skudd. Hansen fanger.

74: Spillerbytte Leipzig: Halstenberg går ut, Marcelo Saracchi fra Uruguay kommer inn.

73: Corneren blir litt for lang, RBK prøver å hente seg inn, men Leipzig forsvarer seg godt.

72: Levi er framme og kommer til skudd fra skrått hold. Keeper redder og RBK vinner en corner.

69: Troillongan synger om 4-3 seier. Viktig å holde motet oppe, det er i motbakke det går oppover.

68: Hjørnesparket blir tatt, Leipzig får klarert og presser såpass bra at Rosenborg må involvere Hansen.

67: Og for et frispark! Keeperen til Leipzig får så vidt avverget til corner.

66: Spillerbytte: Ut med de Lanlay, inn med Issam Jebali. de Lanlay har vært usynlig i hele dag.

66: Frispark til RBK på 23 meters hold. Levi steller seg opp.

65: Hansen tar en Karius, skuddfinter vekk en Leipzig-spiller. Lerkendal jubler som aldri før.

64: Bytte for Leipzig. Diego Demme vandrer av banen, Lukas Klostermann spankulerer inn.

62: Bytte. Unggutten Reitan får muligheten til å imponere, Hedenstad må vike, med god grunn.

60: Mål! 0-3! Matheus Cunha! Småspill fra Leipzig som kommer seg inn i Rosenborgs 16 meter. Etter hvert havner ballen hos Brasilianeren som dunker ballen så hardt som juling i nettet bak en sjanseløs Hansen.

59: Leipzig med frispark fra midtbanen, spiller seg opp på kant, men innlegget plukker Hansen.

58: Frisparket slås hard og presist mot lengste hjørne. Hansen med et tigersprang og får slått unna.

56: Frispark i farlig posisjon! Mike Jensen med et skikkelig kapteinsbidrag og kompispasning da han setter høyreback Hedenstad i en vanskelig situasjon. Leipzig vinner ballen. Even Hovland må gripe inn og lager frispark på 16,5 meter. Får i tillegg det gule kortet

55: Rosenborgfansen holder fortsatt koken, lurer på hvor mye RedBull de har drukket

53: Mål, 0-2! En corner svinges inn fra venstre, litt klabb og babb i feltet, men den ender hos Konate som smeller ballen i nettaket. Nå skulle kanskje Rosenborg ha ønsket seg litt energidrikk-penger...

50: Suppertergjengen på bortetribunen har våknet, da ballen endelig er på deres halvdel av banen. Altså nær Rosenborgs mål.

49: Rosenborg spiller Hedenstad opp på kant, Elverumsingen kommer til innlegg, men det blir det fint lite av. Leipzig får kontroll

46: Andre omgang er i gang og allsang fra troillungan brer seg nok en gang over banen.

Pause: Stadion er halvfull, det spilles klassisk fotballmusikk og vi fryser. De oppmøtte sitter stort sett rolig og kjenner på den trønderske høstkulda. Rosenborg var nære på å score i åpningsminuttene, men etter det var det Leipzig som styrte skuta. Det ble med Augustins mål etter 12 minutter, men kunne fort blitt mye mer. Nå er vi klare for andre omgang! Eller er vi det?

45: Dommer blåser av til pause, ingen tillegstid. Førsteomgang domineres av tyskerene. De presser gang på gang høyt i banen mot et rotete Rosenborgforsvar. Bare flaks at ikke hjemmelaget ligger under med flere mål.

42: Dobbelsjanse til Lipzig. Først blir Hedenstad finta vekk på kant, men skuddet går rett på Hansen. Nytt skudd fra ca. 18 meter, Hansen har nok en gang kontroll.

41: Corner til Leipzig. Alle Rosenborgspillere, bortsett fra en, ligger i boksen.

39: Gersbach vinner innkast høyt i banen til STORE protester fra tyskerne. De samme tyskerne får etterhvert også kontroll på ballen.

37: Leipzig vinner en corner etter litt klabb og babb i ruta foran Hansen. Den klareres.

36: Even Hovland spiller ballen tilbake til André Hansen til pipekonsert. Hovland hadde dog få andre alternativer. Saueflokk?

35: Leipzig spiller høyt i banen og vinner tilbake det som er å vinne av baller flere ganger. Rosenborg får "kontroll" etterhvert.

34: Søderlund lager nok et frispark. Leipzog roer ned.

30: Leipzig med innlegg mellom Hansen og Backlinja, farlig det der, men ingen lange tyske tær på plass.

29: RBK kommer til innlegg, men Leipzig har full kontroll.

27: Corneren blir tatt langs bakken, lur variant, men skuddet går i blokka.

27: Leipzig slår tilbake og kommer til skuddmulighet. Det går via en RBK spiller og til corner.

26: Rosenborg oppe og ypper seg, men det siste touchet stemmer ikke helt og Leipzig får kontroll.

23: Levi kommer til innlegg på høyresiden, men det går over alt og alle. Rosenborg fortsetter det høye presset og vinner tilbake ballen.

22: Igjen skjer det på høyresiden, ballen går 45 grader ut men Leipzigspilleren sklir i skuddøyebliket og Hansen får kontroll

21: Leipzig frampå igjen! Denne gangen skjer det på venstresiden, Hedenstad er i pølseboden, men Hansen og resten av forsvaret demrer opp.

20: Rosenborg spiller seg frem. Ballen ender hos Søderlund som får et litt tungt touch og lager frispark.

19: Bruma avslutter et godt angrep fra Leipzig! De spiller seg nesten gjennom på høyrekanten, Bruma får skyte fra cirka 20 meter, men Hansen har kontroll.

18: Rosenborg prøver å spille seg fremover. Søderlund starter, Hedenstad spiller, men flagget er oppe og indirekte frispark til Leipzig.

16: Bruma er fotrapp og skyter via en RBK-spiller ut til corner. Den klareres og Rosenborg får kontroll, enn så lenge.

14: Ser nesten ut til å rakne for RBKs forsvar da Leipzig fortsetter med gegenpressingen. Ender med en corner som Hansen får bokset ut, men dette lover ikke godt for trønderne det her.

11: Mål! 0-1. Jean-Kevin Augustin er først på ball og dunker den bak André Hansen. Rosenborg er utspilt da Leipzig vender spillet kjapt. Den tidligere PSG spilleren Augustin curler ballen i hjørnet

10: Innkast på Rosenborgs halvdel, det taes kjapt og tageren får ballen i retur. Han står da i offside. Urutinert av oksene fra Tyskland.

9: Hedenstad slår langt mot Søderlund. Den tidligere Italia-proffen er i offside.

7: Leipzig vinner et frispark på egen banehalvdel. Tar det kjapt og ballen ender opp med utspark fra Hansen.

6: Rosenborgfansen er ivrige og høres godt, mens den tyske delegasjonen er tause som mus. Tyskere er forsåvidt en minoritet på Lerkendal i dag.

5: Leipzig presser tett i ball, kan minne om Gegenpressing à la Klopp. Men Mike Jensen er parat og snapper ballen.

1: Kampen er så vidt i gang og allerede en stor sjanse! Rosenborg spiller seg fram på høyre kant, innlegget blir akkurat litt for langt. Headingen går over og til side for mål. Hvis det fortsetter som det har begynt så blir det en bra kveld!

Kampen er i gang

Lagene: Rosenborg: André Hansen, Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Alex Gersbach, Mike Jensen, Anders Konradsen, Djorde Denic, Jonathan Levi, Alexander Søderlund, Yann-Erik de Lanlay.

Leipzig: Yvon Mvogo, Nordi Mukiele, Ibrahima Konate, Willi Orban, Marcel Halstenberg, Konrad Laimer, Stefan Ilsanker, Diego Demme, Bruma, Jean-Kevin Augustin, Matheus Cunha.

Ti minutter før kampstart er det glissent på tribunene, men kommer stadig folk inn. Blir neppe fult.

Vi noterer at ingen Emil Forsberg er med i Leipzigs tropp, mens Tysklands VM-spiss Timo Werner sitter på benken med danske Yussuf Poulsen

Vi er på plass på Lerkendal i det kalde regnet og lagene har begynt å varme opp. Både Jesper Mathisen og Steffen Iversen er observert på veg inn, bra oppmøte!

Tidligere Liverpool-keeper Péter Gulácsi er med i Leipzigs tropp. Han spilte for øvrig ingen kamper på fem år og ble solgt i 2013. Ingen Gulácsi med i troppen i dag, samtlige representanter fra Dusken innrømmer at skuffelsen er stor.

Før kampen

Oppgjøret er andre kamp i sesongens utgave av UEFA Europa League. Trønderne havnet i en knalltøff gruppe, hvor de skotske mesterne Celtic og fjorårets semifinalist Red Bull Salzburg (som også eies av Red Bull) utgjør resten av lagene. Både Rosenborg og Leipzig står uten poeng etter tap i åpningskampen, dermed er kveldens oppgjør svært viktig for begge lag.

Rosenborg vil være sultne etter å rette opp inntrykket etter helgas ydmykende tap for Molde. Leipzig på sin side kommer rett fra en knallsterk borteseier mot Champions League-laget Hoffenheim og vil være store favoritter foran oppgjøret på Lerkendal. Burvokter André Hansen har tidligere stått fantastisk for Rosenborg i europeiske kamper, og har denne uken signert en ny femårskontrakt med trønderne. Det er naturlig å tro at Hansen vil få det travelt også mot Leipzig. Rosenborg har tatt svært magert med poeng på bortebane i Europa de siste årene og etter tapet i Skottland vil de være avhengige av å plukke poeng på Lerkendal.