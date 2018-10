Fifa 19 - moro, i år som i fjor

Den nye utgaven imiterer leken og taktikken bak fotballen, mer troverdig enn noen gang.

Hvert år kommer det nytt Fifa og hvert år er det et like opprivende dilemma om man skal bla opp for den oppdaterte utgaven. Spillet er notorisk for å utgi oppfølgere som bare såvidt kan kalles nettopp det.

På den annen side er det fett med Ronaldo i Juventus. Og Mbappé med 96 i pace. Hva om det er i år man endelig får det til å stemme på Ultimate Team?

Mye er ved det gamle i Fifa 19. Tåpelige mål og keepertabber er fortsatt uunngåelige. 12-åringer erklærer deg for homo etter kampslutt. Messi har ikke gått lei av å dabbe. Men, heldigvis varer feiringene kortere enn noensinne, og målrepriser blir nå spart til etter kampen. Fortvilelsen rettes dermed i større grad mot en selv, heller enn i retning EA Sports og motspillerne.

Dette funker godt fordi Fifa nå har bikket et punkt hvor strategier fra den ekte fotballverden, faktisk fungerer best for vinne. Spillerne tregere, pasningene mer upresise, og det skal generelt mindre til for å miste ballen. Tørt? Faktisk ikke; utviklerne har kompensert med å gjøre finter og volleyer enklere og mer effektive enn på flere år. Pasninger går raskere, i likhet med tempoet på spillernes retningsforandringer. Det er blitt lagt til litt flere vendinger og vulgære finter, enkelte skreddersydd til stjernene med mest hårgele. En skuddfunksjon som krever en del øving for å mestre erstatter det altfor bra dobbel-runding-skuddet. Alt i alt er det hakket morsommere å score i Fifa 19.

EA Sports fortjener for øvrig hets for å ha myrdet utbyttet man får av spillet dersom man hverken har Internett, PSN-konto eller venner. Til tross for ukentlige turneringer og oppdateringer av Ultimate Team, forblir karrieremodus og The Journey så og si urørt. Det står usjarmerende i stil med retningen konsollene har beveget seg i.

For å avslutningsvis løfte en byrde av fotballglades skuldre: det er ikke nødvendig å kjøpe Fifa 19 om du sitter på 18. Det er enda finere å se ballen seile forbi hjelpeløse målvakter i år, men det er ikke 5-600 kroner finere.