Ellevill energi på Knaus

Konserten byr på norsk trap full av følelser og energi, og jeg sitter igjen med en følelse av at jeg har vært vitne til en guttedrøm som går i oppfyllelse.

Pen Gutt entrer Knaus rett over midnatt til et ellevilt publikum som har samlet seg foran scenen. Fra før av danser publikum til Lil Truls, som står for god hip hop bak spakene. Showet starter opp med låta «Independent», og det blir klart for meg at denne konserten blir en av de mest energiske jeg har vært vitne til på lenge. Allerede under første låt, er Pen Gutt å finne opp på gjerdet mellom scenen og publikum. Det blir en balansekunst som ender i kveldens første stagedive. «Independent» er en gøy sang hvor Pen Gutt byr på det beste av seg selv.

Et gjennomgående samarbeid med Lil Truls bidrar til en god opplevelse av norsk hip hop. Dette til tross for at all energien som legges i framføringen går noe ut over vokalen til tider. Til å begynne med er ikke alltid vokalene på topp, men det de to gutta behersker er å likevel bringe fram musikken sin, samtidig som å holde på publikum hele veien.

Når «Alene» springer ut av høyttalerne, stiger stemningen blant publikum til neste nivå. Pen Gutt og Lil Truls gir alt i framførelsen av låta, som viser til at de helst vil beholde dopet sitt for seg selv. Det samme gjelder opplevelsen min av guttas «Iglo», som ikke heller bærer med seg en stor tyngde kvalitet i fremførelsen. Likevel er publikum i full dans og tar stadig imot nye stagedives fra scenen. Det er greit nok.

Kveldens overraskelse er når Wonder The Boy også entrer scenen. Dette bidrar til enda et jubelrop fra publikum. Fra dette punktet får jeg også et inntrykk av at kvaliteten på vokalene på scenen bedres betydelig. Når Pen Gutt starter opp en følsom «Fri», er konserten mer balansert mellom tilstedeværelse på scenen og kvalitet. Også sangen «Støvsky», som er et mer pop-inspirert bidrag, blir for meg en god opplevelse. Dette selv om jeg stadig prøver å unngå å bli en del av moshpits. Det er god stemning på Knaus hele veien.

Den pene Bærums-gutten, også kjent som Håkon Stubberud, har definitivt gitt noe spesielt til oss i publikum denne kvelden. Showet ender i repriser av publikumsfavoritter, men vi får likevel ikke nok av kveldens duo på scenen. Pen Gutt og Lil Truls har trolig satt rekord i hvor lenge publikum fysisk kan holde dem oppe fra gulvet, samtidig som de leverer god trap. Det hele gir meg inntrykk av en guttedrøm som går i oppfyllelse, og jeg er fylt med energi. Neste gang gleder jeg meg også til å høre «Tesla (Model S)», som uheldigvis hadde havnet på glemmelista denne gangen.