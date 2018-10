Vedder du på Hester V75, har du som regel gode odds

Det går i Vibbefestival, og en av de kuleste rappegruppene landet har å by på, når Hester V75 entrer scenen for kveldens fjerde konsert i Storsalen.

Konserten starter med den deilige låta «Baby ta meg», og nettopp det gjør Hestene. Låta setter stemninga og hele Storsalen fanger de rolige vibbene. Energien er akkurat der den skal være, Hester koser seg på scenen og publikum digger det.

Neste låt introduseres av Eirik Aas, et viktig medlem av hestene. Han er klar for å spille den nye singelen de slapp for litt under en måned siden. Denne høres det ut som de aller fleste i Storsalen liker godt. Konserten når et nytt nivå når gleden og kosen på scenen smitter over til publikum. Første vers i låta slaktes av Eirik Aas, og han setter en høy standard for den rappen vi skal høre mer av. Vi vugges så videre av den chille Rafi med en øl i hånda og hans fløyelsmyke stemme.

Det tredje medlemmet på scenen, Ingebrigt, tar et øyeblikk for å hedre alle sine 38 venner som har vært med på å gjøre vibbefestivalen mulig. Han nevner noe som flere tenkte når de så at vibbefestivalen skulle komme til Oslo og Trondheim back-to-back to dager på rad: Det er utrolig at alle 38 kom seg på flyet.

Neste låt går ut til damene, og de synger at de kjører omvei for å kjøpe sigaretter. Det som åpnet som noen tvilsomme stemmer har nå varmet opp og synger seg godt inn i denne låta.Videre spiller Hester flere av sine mer følsomme låter, som gjenspeiles i publikum som alle danser med hverandre. De som sto alene i starten av konserten står nå og grinder inntil noen de liker.

Grindinga må ta slutt, men stemninga endres absolutt ikke av den grunn. Neste låt ut er «Playaz», og den gamle låta sitter enda godt. Eirik Aas har tatt av seg ytterjakka, Rafael har drukket opp ølen sin, og energinivået på Hestene har bare steget.

Det er på tide med en gjesteopptreden av en annen vibbefanger, Mato Polo. Den feteste beaten så langt i konserten treffer oss og sikkert naboene en halv kilometer unna Samfundet også. Med denne låta og den forrige har hele konserten tatt en ny vending, nå er det faktisk en ordentlig rapkonsert publikum er vitne til.

Så er det dessverre bare én låt igjen, «Syv til fem». Hele Hester V75 har levert stigende energi og trøkk hele konserten, som vises godt på denne siste låta hvor gulvet i Storsalen vugger godt. Studentene i publikum virker fornøyde med helg når de synger for full hals at de, i likhet med Hester V75, jobber hardt fra klokken syv til klokken fem.

Etter en variert konsert, med både fine og harde innslag, virker hele Storsalen fornøyd. De som var andre steder under denne konserten burde kanskje revurdert prioriteringene sine, for dette var en konsert alle burde fått med seg. Med god flyt i publikumsmassen skapte Hester V75 rom for deilig intim dansing samt god gammeldags turn up. Hestene takker for seg og sender oss videre til klubben for å se Niilas.