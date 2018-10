Niilas trykker på knapper og Klubben koker

Hadde du lyst til å danse lørdag kveld? Da skulle du vært på Niilas’ konsert under Vibbefestivalen.

På oppfordring fra Hester V75 i Storsalen noen minutter før, tar mange turen rett opp til Klubben for å få med seg Niilas. Han er stjerneskuddet med holdningen til en hvilken som helst annen chill fyr, bare at Niilas lager musikk som får de aller fleste til å ville danse hele natten lang.

Det er ganske bra oppmøte på Klubben som kanskje virker litt for liten til den store stemninga Niilas rører opp. Tidlig i settet stiller man seg noen spørsmål. Hvorfor har han ikke på seg headset, slik som alle andre dj’s? Hvor er de platene han skal snurre på, slik som alle andre dj’s? Hva er de knappene, padene og maskinene han har med seg på bordet sitt, slik som ingen andre dj’s har?

Niilas er rett og slett, ikke som alle andre dj’s. Han er en av landets ledende produsenter, i en litt udefinerbar sjanger, som han selv definerer akkurat som han vil. Niilas’ live-set funker bra og resonnerer godt med publikum. Selv om man er blodfan av, eller aldri har hørt om ham, oppnår han målet sitt med glans: Å få deg til å danse.

Niilas spiller egenproduserte greier, trykker på masse knapper og gir oss et kult show hvor vi faktisk godt kan se hva han spiller på og hvor godt det funker i en live-sammenheng. Dette er langt fra å snurre plater på kødd til playback, samtidig som det er langt fra det et live band ville gjort, nettopp fordi dette er Niilas’ greie, og det er dette han gjør best.

Med en sound som henter inspirasjon fra mange hold, viser Niilas allsidigheten sin med passende klubbrytmer, uanstrengte melodilinjer og hardtslående bass. Han spiller faktisk på alt av knapper, pader og annet han har med seg på det ellers tomme bordet. For de i publikum som er litt mer interessert i de greiene, eller de i publikum som ikke har rukket å drikke så mye ennå, er dette ordentlig imponerende.

Kun på en liten pad med ikke stort mer enn 16 knapper spiller Niilas hele bærende melodier til et ellers superfett tromme-track i bakgrunnen og gjør hele settet til så mye mer enn det gjennomsnittlige dj-settet. Helt sømløst går store deler av hans noe kjente diskografi og remikser gjennom høyttalerne og ut til god respons i hele klubben. Det tok litt tid før Klubben kom på nivået der musikken var helt fra starten av, men det fulgte absolutt etter.

I tillegg ser også showet veldig bra ut. På en skjerm bak Niilas spilles kule video-looper og annen grafikk som matcher sounden veldig bra. Det gir oss et mer helhetlig uttrykk å se Niilas spille låtene live, samtidig som visuelle effekter fanger oppmerksomheten til alle som ser de. Det visuelle showet bak settet er laget av en artist ved navn F SCHEELE. Hentet fra toppsjiktet av visuelle artister, funker dette godt med kvaliteten ellers i settet til Niilas.

Ikke bare hørtes det ut som framtiden av musikk, men det så også sånn ut. Dette er noe Niilas har hatt full kontroll over selv, noe som vises godt i spillestilen og uttrykket han gir det heldige publikummet i Klubben. Om du kom til Vibbefestivalen for å danse, burde du vært på Klubben med Niilas.