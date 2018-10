Skranglerock for skralt oppmøte

Verken artist eller publikum var helt på topp under Egges sett på Vibbefestival.

Klokka har så vidt bikket ni, og for mange er nok det enda hakket for tidlig å ta turen fra vorspiel bort til det Runde Røde. Men i kveld er det vibbefestival på Samfundet, som betyr opplegg og konserter allerede fra tidlig på kvelden. Egge, den ene halvdelen av duoen Shakanaka, er karen som skal underholde de som valgte å ta turen tidlig for å få med seg den hele og fulle vibbe-opplevelsen.

Egge spiller en ålreit konsert på Klubben til tross for glissent oppmøte. Det leveres skranglete og upolert rock med litt punk hivd inn i miksen. Det er med andre ord en nokså annen sjanger enn det vi skal få høre fra de andre vibbefangerene i kveld. Mens autotune, melodisk rap og trap er stikkord hos mange av kveldens artister, skiller Egge seg nokså tydelig ut med tanke på både sjanger og uttrykk.

Dette er på ingen måte noen dårlig levert konsert, men det er ikke en svær gjeng som står foran scenen på Klubben, og det gjør utvilsomt noe med stemningen i lokalet. Jeg liker mange av låtene, særlig de ærlige og autentiske tekstene, selv om Egge nok kunne levert enda litt mer energi og tilstedeværelse enn det han gjorde. Men misforstå meg ikke, det er flere innslag av underholdning og god stemning her som fortjener honnør. De som velger å gå underveis i konserten går for eksempel glipp av den låten «Swallowing My Own Piss», som fremføres i bar overkropp.

Alt i alt er det ingen dårlig opplevelse å se Egge på Vibbefestival, men det stusselige oppmøtet legger en demper på stemningen som artisten ikke helt klarer å kompensere for, til tross for hederlig innsats.