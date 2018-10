Holder både på skjorta og oppmerksomheten din

Ikke ett sekund var overflødig da Mato Polo tok kontroll over Klubben på Vibbefestival.

Vibbefestival-publikummet har trukket fra Storsalen og opp i Klubben, og lokalet har fylt seg godt opp innen Mato Polo går på. For mange er han kanskje best kjent fra Hester V75, men i likhet med flere av de andre medlemmene har han altså et soloprosjekt i tillegg. Mato Polo er presis og trasker ut på scenen akkurat da han skal. Uten noe unødvendig snikksnakk kjøres showet i gang, og den gode stemningen melder sin ankomst rimelig tidlig. Vi får høre «Aldri», og det er åpenbart at mange i publikum er godt kjent med låten.

Charlie Skien-samarbeidet «Ikkje Min Feil» blir fremført uten gjesten til stede, men Mato Polo klarer fint å bære låten alene. Han har en form for introvert sjarm og utstråling, som gjør at han klarer å fange publikums oppmerksomhet tilsynelatende uten å anstrenge seg. Karen beholder i motsetning til mange av sine vibbefanger-venner skjorta på under hele settet, og likevel klarer han altså å holde på interessen min.

Han leverer det han skal med innlevelse og selvtillit, og ingenting føles overflødig. Jeg rekker aldri å kjede meg i løpet av halvtimen han holder på. Folk ser ut til å storkose seg, enten de er en del av gjengen som slår seg løs foran scenen, eller henger litt bak i lokalet og slapper av. Musikken passer godt til begge deler, og selv lander jeg på den herlige mellomtingen “rolig vugging frem og tilbake”.

Etter de første par låtene fremmer Mato Polo et ønske om å få litt mer beat i monitor. Først når han tar det opp selv slår det meg at vokalen kanskje har vært litt lav frem til nå, men det har på ingen måte lagt noen demper på stemningen. Den herlige Store P-duetten «Nærmere» er neste låt ut, og undertegnede tar steget fra rolig til rimelig engasjert vugging.

Helt til slutt får vi gleden av å høre noe helt nytt. Låten høres ut som en leken sommerhit, og får opp temperaturen i Klubben enda et par grader helt på tampen. Den fungerer også utrolig bra som avslutning på en fokusert og engasjerende opptreden