Ønsker flere studenter på utveksling

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ber om innspill til hvordan man kan gjøre økt studentmobilitet en realitet.

En pressemelding fra Kunnskapsdepartementet viser til ønske om at flere norske studenter reiser på utveksling i utlandet underveis i studieløpet sitt. En viktig del av å nå dette målet, er det å gjøre studieutveksling enklere for studenter.

– I dag reiser kun 16 prosent av norske studenter til utlandet i løpet av studietiden. Gjennom Bologna-prosessen har Norge forpliktet seg til at 20 prosent av studentene som fullfører en grad skal ha hatt et studie- eller praksisopphold i utlandet innen 2020, står det i pressemeldingen.

Bologna-prosessen er et samarbeid mellom 46 europeiske land hvor målet er å skape et felles europeisk område for høyere utdanning. Den er ment å åpne grensene innad i Europa og gjøre det lettere for europeiske studenter å studere og arbeide i utlandet.

Ambisjonene til statsråd Iselin Nybø fra Venstre er imidlertid mye høyere enn 20 prosent.

– På sikt er målet at vi får til en kulturendring slik at halvparten av dem som avlegger en grad i norsk høyere utdanning har hatt et utenlandsopphold som en naturlig del av studiet. Internasjonalt samarbeid bidrar til at kvaliteten i høyere utdanning blir enda bedre, og arbeidslivet trenger den kompetansen man får ved studieopphold utenlands. Det handler om det faglige, men også om den kompetansen man får ved å bo i et annet land, studere på et annet språk og møte andre kulturer, sier Nybø.

Nå ber statsråden om innspill til en stortingsmelding om arbeidet om økt internasjonal studentmobilitet. Hun mener å sende både norske studenter til utlandet og å motta utenlandske studenter til Norge, må bli en naturlig og viktig del av arbeidet med kvalitet i høyere utdanning. Stortingsmeldingen vil blant annet se på hvordan man ytterligere kan internasjonalisere norske studieprogrammer. I tillegg vi den omhandle hvordan man i større grad kan integrere utenlandske studenter i Norge, gi god informasjon til studenter om mulighetene, samt sørge for fungerende godkjenningsordninger.

– Innspillene vi får vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for regjeringens arbeid med meldingen og for videre dialog, sier Nybø.

Stortingsmeldingen skal være ferdig ved årsskiftet 2019/2020.