21. oktober arrangerer VIVAS for første gang Studentenes Ryddeaksjon, et initiativ som gjennom å rydde Trondheim rent for søppel skal samle inn mye penger til TV-aksjonen.

Bak initiativet står Ingrid Gunheim Folkestad, Ragna Gjerstad, Renate Berge og Maria Eileen Hubbuck. De ville at linjen deres energi og miljø skulle ta i et tak for miljøet, og landet på ideen om en ryddeaksjon. Bakgrunnen for aksjonen er blant annet bølgen av samfunnsopplysning rundt det økende plastproblemet i Norge og ellers i verden.

– Vi valgte å arrangere en miljøaksjon fordi vi i tillegg til å gi noe tilbake til lokalmiljøet, ønsker å vise at trondheimsstudentene er engasjerte og miljøbevisste, sier Renate Berg.

Samler inn penger til årets TV-aksjon

Datoen for ryddeaksjonen sammenfaller med TV-aksjonen, og derfor har jentene fra VIVAS, linjeforeningen for bachelor i fornybar energi, inngått samarbeid med flere store selskaper som vil bidra til innsamlingen deres. De største aktørene er Bunnpris, ENOVA, NITO Sør Trøndelag og REdu, som til sammen har bidratt med 16 000 kr. til innsamlingen. I tillegg til dette skal det holdes et lite foredrag om årets TV-aksjon, som i år går til Kirkens Bymisjon og organisasjonen Care Norge.

– Dette arrangementet skal ikke gi profitt til linjeforeningen, all inntekt skal gå direkte til TV-aksjonen. Innsamlingen i år går til Kirkens Bymisjons arbeid, skriver arrangørene i en mail til sine samarbeidspartnere.

I tillegg til at de har samlet inn større beløp til TV-aksjonen, har jentene også sørget for at de som deltar på arrangementet kan vinne både større og mindre premier underveis. Avfall Norge stiller med 1500 kr til den linjeforeningen som samler inn mest søppel, og Trondheim Kino, Una Pizzeria, Prisløs og Rema 1000 stiller med gavekort til premiering av deltakerne.

– Det blir også mulighet for å melde seg som bøssebærer etter arrangementet, med tilbud om å bli kjørt med taxi til områder der de mangler bøssebærere. Kanskje det også blir en liten premie til de som stiller opp, forteller Maria Hubbuck.

Det er også flere som har lyst til å bidra til arrangementet, men som velger å gjøre dette på andre måter enn ved å donere penger. Blant annet er NTNU er en av prosjektets samarbeidspartnere, og stiller med både containere til oppbevaring av søppel samtidig som Kalvskinnet som skal brukes som base under aksjonen. Hold Rent Norge stiller med alt av ryddeutstyr, og Trondheim bydrift tar seg av alt søppelet som til slutt er samlet inn. Nabla, linjeforeningen for matematikk og fysikk, produserer plakater for arrangementet.

Åpent for alle

Selv om arrangementet er åpent for alle, må man melde seg på gjennom sin linjeforening. Det er for at arrangørene skal holde oversikt over hvilke områder som ryddes, da hver forening blir tildelt hvert sitt. Til nå har 18 linjeforeninger meldt seg på, og flere har meldt sin interesse. Arrangørene poengterer også at aksjonen holder åpent for at alle studenter i Trondheim skal kunne delta, og ikke bare studenter ved NTNU. Påmeldingen holdes åpen helt fram til aksjonsdagen 21. oktober, og jentene håper at mange melder seg på.

– Det spiller ingen rolle om man er få. Alle er velkomne, og alle monner drar, sier Ragna Gjerstad.

Kalvskinnet blir base for ryddeaksjonen, og det er der alle de påmeldte må registrere seg og hente alt av nødvendig utstyr. Deretter får de tildelt et område, og etter å ha ryddet der i minimum to timer, skal alt søppelet fraktes tilbake for veiing. Ved ankomst kommer arrangørene til å stille med kakao og kaffe til de som vil ha, og de som vil kan også bli igjen for foredrag og utdeling av premier.

Linjeforeningen for byggingeniør bachelor, Tim&Schænko, er en av de påmeldte linjeforeningene. Styremedlem Anette Archer er utelukkende positiv til initiativet, og oppfordrer så mange som mulig til å melde seg på.

– Tim&Schænko syns dette er et supert initiativ av VIVAS, og håper å få med oss så mange som mulig fra vår linjeforening til å stille klare for innsats på ryddeaksjonen. Studentene utgjør jo en stor del av byens befolkning, og da er det supert å kunne gi tilbake til byen på denne måten, forteller Archer til Under Dusken.