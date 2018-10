FEMINALEN: Ferske toner fra Lekende Lett

Duoen leverer show tross et magert publikum på Feminalen.

Feminalen fant i år sted på Olavshallen, og på lørdagen var programmet stappfullt med sett fra band og artister fra alle norges kanter. Foran scenen stod en håndfull folk, spente før kveldens tredje konsert, levert av duoen Lekende Lett.

Kristian Stockhaus er først ut på scenen, og spiller opp til «Bli Hos Meg», før Synne Bønes glir rolig inn fra siden med låtens sensuelle vokal. Teksten drukner i bassen, men låtens simplisitet får den til å flyte. Settet fortsetter med en ny låt. Beaten er alarmerende god, og får litt mer liv i showet, men linjespyttingen til Synne imponerer ikke sterkt.

Det tar seg opp på «I Sommer» med en oppstemt trommebeat, og like etter følger duoen opp med enda en ny låt. Det er kult og velprodusert, og Kristian får også prøvd seg litt på mikrofonen i denne duetten. Låta «Gale» følger opp fint, med enkle og lekne vers som gjør opp for en vokal som ikke når helt opp. Lydbalansen har også nådd et brukbart nivå nå.

Atter får vi en ny låt, med en nydelig hard basslinje, før det deretter går jevnt over i «Søndag». Svevende synthmelodi sammen med den så nydelig frekke teksten fyller scenen godt, og duoen stråler med energi. Den langstrakte outroen treffer spesielt bra. «Nike» følger opp med sin gjenkjennbare basslinje, men låten hadde nok gjort seg best med solovokal fra Synne. Det tar seg oppover på broen, og de gjør det godt tross et noe tynt og stivt publikum.

Til slutt får vi servert «Kom Å Lag Litt liv», og rytmen hjelper på stemningen. Dessverre lider showet noe av at Feminalen har booket et litt for stort lokale. Med flust av klubbscener i byen til å være vert for festivalen,synes jeg det å arrangere den på Olavshallen er en tabbe. Stemningen når ikke det ønskede nivået i et så vidstrakt rom. Likevel leverer Lekende Lett et gøyalt show,forholdene tatt i betraktning.